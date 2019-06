Auch für das elfte Netzwerktreffen wurde mit dem Steinheimer Möbelmuseum wieder ein besonderer Veranstaltungsort ausgewählt. Bernadett Walker, Kulturmanagerin des Kreises Höxter, nutzte die Gunst der Stunde und warb noch einmal für den neuen Kulturfördertopf des Kreises Höxter.

Kulturveranstaltungen werden gefördert

»Gefördert werden kleinere kulturelle Veranstaltungen und Projekte, die mit viel ehrenamtlichem Engagement im Kreis Höxter durchgeführt werden, mit maximal 300 Euro. Das können beispielsweise Theater-, Chor- oder Musicalaufführungen mit Kindern und Jugendlichen sein oder Kunstaktionen, an denen sich neben Künstlern auch Schulen und Seniorenheime beteiligen«, erklärte sie. Die formlosen Förderanträge könnten zu drei Terminen im Jahr im Kulturbüro eingereicht werden: zum 1. März, zum 1. Juni und zum 1. Oktober.

Gesprächsforen zu unterschiedlichen Themen

Anschließend konnten sich die Teilnehmer des Netzwerktreffens in zwei Gesprächsforen zu unterschiedlichen Themen informieren. So erläuterte Dr. Katharina Hülscher von der Geschichtsmanufaktur Dortmund das Projekt »Werne up’n Patt« des Stadtmuseums Werne. Dabei legte sie dar, wie Museen neue Besuchergruppen und Orte erschließen können und welche Herausforderungen dabei zu meistern sind. »Die Museumstür ist für viele Menschen eine gedachte Hemmschwelle. Wichtig sind deshalb Konzepte, die das Museum zu den Besuchern bringen«, erklärte sie und stellte eine Ausstellung des Stadtmuseums Werne zum Thema Mobilität vor, die in Schaufenstern von Geschäften in der Fußgängerzone stattfand.

»Dritte Orte« des Landes NRW

Zudem wurde auch das neue Förderprogramm »Dritte Orte« des Landes NRW erläutert. »Dritte Orte sind Plätze des Zusammentreffens und bieten Menschen die Möglichkeit der Begegnung mit Kunst und Kultur in ländlichen Räumen. Mit dem Förderprogramm soll sowohl die Entwicklung neuer konzeptioneller Ansätze für die kulturelle Infrastruktur im ländlichen Raum als auch deren Umsetzung gefördert werden«, sagte Referent Elias Schley vom Programmbüro »Dritte Orte«.

Erster Kunstmarkt in Höxter geplant

Zum Abschluss nutzten viele Kulturakteure die Möglichkeit, sich über neue Projekte auszutauschen. Bernadett Walker erinnerte beim Netzwerktreffen der Kulturakteure auch daran, dass vom 4. bis 6. Oktober 2019 zum ersten Mal ein Kunstmarkt in Höxter veranstaltet wird. Das Kulturbüro des Kreises Höxter und die evangelische Weser-Nethe-Kirchengemeinde Höxter bieten dabei unter dem Motto »KunstRaumKirche« in der Marienkirche lokalen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. »Zu sehen sind Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie, Glaskunst, Skulptur und Bildhauerei. Ziel ist es, das kreative Potenzial der Region sichtbar zu machen, Einblicke in die lokale Kunstszene zu ermöglichen und Kunst im ländlichen Raum erlebbar zu machen«, so Bernadett Walker.

Möbelmuseum vorgestellt

Bereits zum Auftakt der Veranstaltung im Möbelmuseum führte Johannes Waldhoff vom Förderverein seine Gäste durch die Ausstellung und gab einen interessanten Einblick in die erfolgreiche Geschichte der Steinheimer Möbelproduktion. »Der Qualitätsbegriff ›Steinheimer Möbel‹ stand jahrzehntelang für höchste Ansprüche. Das waren schwere, massive Eichenmöbel mit reichem Schnitzwerk, die nach den Vorstellungen der vornehmen Kunden von den Meistern entworfen und als Einzelstücke gefertigt wurden. Diese Phase begann 1864 und endete 1914«, erläuterte er. Im Museum zeigte er zahlreiche Möbelstücke aus allen Epochen und Stilrichtungen.