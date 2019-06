Borgentreich/Willebadessen/Warburg(ben/thö/vsm). Starkregen hat am Freitagabend Straßen und Keller geflutet. 23 hochwasserbedingte Einsätze zählte die Feuerwehr an Pfingsten kreisweit. Betroffen war vor allem der Süden des Kreises. In Großeneder stand das Wasser in einer Reithalle. In Altenheerse schoss das Wasser die Treppe in der Dorfmitte hinunter.

Die Feuerwehr in Borgentreich hat am Freitagabend allein 13 Einsätze absolvieren müssen. Einer davon führte zu einer Reithalle in Großeneder, die komplett geflutet war.

Unwetter: Straßen und Keller im Warburger Land überflutet Fotostrecke

Foto: Feuerwehren Borgentreich und Willebadessen, Verena Schäfers-Michels, Nadine Schulze

Das Wasser lief quer über das Gehöft und flutete den Keller und die Reithalle des Gehöftes. Das Wasser stand dann etwa 40 Zentimeter hoch in der Halle. Hier wurde dann von Seiten der Feuerwehr ein Einsatzschwerpunkt gebildet und versucht, die Halle vom Wasser zu befreien. Zudem wurden in dem Stadtteil von Borgentreich gleich mehrere Keller überflutet, die von der Feuerwehr ausgepumpt wurden.

Landesstraßen gesperrt

Auch war die Kreisstraße 21 zwischen Großeneder und Lütgen­eder) im Einfahrtsbereich Gro­ßeneder überflutet. Die Feuerwehr beseitigte den Schlamm von der Fahrbahn, nachdem das Wasser wieder abgeflossen war.

In Großeneder waren die Feuerwehren aus Großeneder, Lütgeneder und Borgentreich im Einsatz In Natzungen mussten ebenfalls Keller abgepumpt werden. Auch wurde eine verschmutzte Straße wieder gereinigt so dass Fahrzeugen wieder fahren konnten. In Natzungen waren die Feuerwehren Natzungen und Borgholz im Einsatz. Koordiniert wurden alle Einsätze durch den Einsatzleitwagen der Stadt Borgentreich.

Sandsäcke gegen die Wassermassen

Der Starkregen hat auch der Feuerwehr in Willebadessen gleich mehrere Einsätze beschert. Die L 837 bei Schweckhausen sowie die Ortsdurchfahrt des Dorfes wurden mit Schlamm überspült. Die L 763 zwischen Willebadessen und Fölsen wurde ebenfalls geflutet. Beide Straßen mussten gesperrt werden. Die Löschzüge Willebadessen und Peckelsheim sowie die Löschgruppen von Schweckhausen, Niesen und Helmern waren im Einsatz. In Willegassen und Schönthal wurde die Wehr zu vollgelaufenen Kellern gerufen. In Helmen mussten sogar Sandsäcke gegen den Schlamm und die Wassermassen eingesetzt werden.

Mit überschwemmten Straßen in Menne und Rimbeck hat auch die Feuerwehr in Warburg zu kämpfen. In Menne wurden Schlamm und Steine von einem Feld an der Kreuzung Antoniusstraße/Bördestraße die Laubenallee hinuntergeschwemmt. Die Parkstraße musste gesperrt worden. In der Elisabethstraße in Rimbeck wurde ein Gullideckel vom Wasserdruck herausgespült.