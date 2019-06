Warburg (WB). Die Polizei in Warburg nimmt zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer vorübergehend fest. Ein Verdächtiger konnte fliehen.

Bei der Überprüfung eines Opel, der an der Anton-Böhlen-Straße in Warburg geparkt war, stellten Beamte der Warburger Wache in der Nacht zu Samstag gegen 2.40 Uhr verdächtige Sprühdosen und Schablonen sicher.

Sprühdosen und Schablonen sichergestellt

Am Wagen hielten sich drei Personen auf, von denen eine vor den Polizisten flüchtete, während die beiden anderen festgehalten werden konnten.

Ermittlungen ergaben, dass an drei Zügen im Warburger Güterbahnhof Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen wurden. Dazu passten die aufgefundenen Tatmittel.

Graffiti-Schmierereien an drei Zügen im Güterbahnhof

Die beiden Tatverdächtigen, 21 und 24 Jahre alt und aus dem Raum Kassel, wurden zur Klärung des Sachverhalts zur Polizeiwache Warburg gebracht und von dort später entlassen.

Die dritte Person, 27 Jahre alt und ebenfalls aus Kassel, konnte mittlerweile ermittelt werden. Die Bundespolizei erhielt Kenntnis von dem Vorfall. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.