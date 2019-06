Von Astrid E. Hoffmann

Warburg (WB). Von der Wethener Straße zwischen Ossendorf und Wethen geht der Blick zum Gelände des Luftsportvereins Warburg. Es herrscht rege Betriebsamkeit. Denn die Segelflieger laden dort seit mehr als 40 Jahren am Pfingstwochenende zum Schauen und Mitfliegen ein.

Drei Segelflugzeuge und zwei Motorsegler waren im Einsatz, um die Besucher des Tages der offenen Tür über das Warburger Land zu fliegen. »Die Thermik dazu war perfekt«, sagt Fluglehrer Werner Ewe. Das hatten ihm auch die prächtigen weißen Wolken am Himmel verraten. Die Meteorologie ist selbstverständlich Teil der theoretischen Ausbildung zur Erlangung des Flugfahrscheins.

Wer nicht nur mitfliegen, sondern sich auch für die Flugzeuge interessierte, dem erschloss sich die Entwicklung der Technik rasch an den gezeigten Seglern. Einfachste Ausstattung, beschichtetes Sperrholz, ein Hingucker: Die Slingsby, ein britischer Segelflieger von 1952, der bei der Royal Air Forces für die Grundausbildung der Rekruten genutzt wurde.

Abgehoben: Tag der offenen Tür bei den Segelfliegern in Warburg-Ossendorf Fotostrecke

Foto: Astrid E. Hoffmann

Das Modell K7 oder auch Ka7 von Flugzeugbauer Alexander Schleicher aus der Rhön auch als »Rhönadler« bezeichnet, wurde bis Mitte der 1960 Jahre gebaut. Die AS K21, ein doppelsitziges Segelflugzeug in Mitteldeckerausführung mit 17 Metern Spannweite, gehört aktuell zu den Fliegern des Luftsportvereins Warburg.

Schnupperflug in der AS K21

Am Tag der offenen Tür bestieg Andre Sander aus Ossendorf diese Maschine, um mit Pilot Biltun Altmann einen Ausflug zu genießen. »Ich habe schon zweimal in den vergangenen Jahren die Gelegenheit genutzt mitzufliegen, und es ist immer wieder super«, erklärte der 27-Jährige. Das Fliegen zu seinem Hobby zu machen, dazu fehle ihm allerdings leider die Zeit.

Ein Lastwagen mit dem Motor eines Sportwagens ist das Zugpferd für die Winde, ohne die die Segler nicht in die Luft kommen. Die Ausbildung, die der Windenführer machen muss, ist der des Piloten ähnlich, denn er trägt eine sehr große Verantwortung. Das Seil zieht den Flieger an, wenn dieser etwa 100 Stundenkilometer erreicht hat, und das ist bei der AS K21 nach vier Sekunden der Fall, dann hebt sie ab.

Rundum gelungener Flugtag

Mit diesen und anderen fachlichen Informationen versorgte Hagen Seehase, der seit 1983 im Verein ist, die Besucher. Vereinskassiererin Andrea Schäfer fungierte als Startleiterin und gab ebenfalls gern Einblicke in das Fluggeschehen. So waren die Aktiven des 80 Mitglieder starken Vereins überall mit viel Enthusiasmus dabei. Ob der Weg zum Flugzeug abzusichern war oder Hilfestellung beim Anlegen des Rettungsfallschirms vonnöten war. Das ging Hand in Hand für einen rundum gelungenen Flugtag.

Andrea Schäfer, Kassiererin im Verein, zeigt eine Slingsby von 1952. Im Hintergrund setzt gerade ein Segelflieger zur Landung an. Foto: Astrid E. Hoffmann Andrea Schäfer, Kassiererin im Verein, zeigt eine Slingsby von 1952. Im Hintergrund setzt gerade ein Segelflieger zur Landung an. Foto: Astrid E. Hoffmann

Für die Kinderbelustigung, die ebenfalls geboten wurde, war Lara-Sophie (7) schon zu alt, sie saß lieber in einer L S4 und probierte die Hebel aus. »Ich muss noch neun Jahre warten, dann kann ich fliegen lernen«, weiß sie genau.

Nur gucken oder einmal auf dem Flugzeugführerplatz ein Gefühl für die Maschine bekommen, dass machte besonders in der Antonow An-2, dem größten einmotorigen Doppeldecker der Welt, viel Freude. Der Eigentümer des Mehrzweckflugzeuges, Dr. Stephan Ester, stellt die Maschine schon seit Jahren beim Tag der offenen Tür aus. Dafür muss er sie eigens vom Standort, dem Flugplatz Paderborn-Lippstadt, nach Ossendorf fliegen, was ihm natürlich ein Vergnügen war, wie er sagte. Die Maschine wurde zivil und militärisch genutzt und ist nach ihrem Konstrukteur Oleg Konstantinowitsch Antonow (1906 - 1984) benannt. Zwei Piloten, ein Bordmechaniker und acht bis zwölf Passagiere gehören zur Besatzung.

Die Maschine ist schon von weitem ein Hingucker, denn sie ist 12,50 Meter lang und im Stand 4,20 Meter hoch. Ob im Segelflugzeug oder mit dem Motorsegler, wer einmal als Gast mitfliegen möchte, kann sich an den Verein wenden. Nähere Informationen finden sich auch im Internet: www.lsv-warburg.de