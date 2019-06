Warburg (WB). Die beiden Vorsitzenden der AfD im Kreis Höxter, Norbert Senges (Warburg) und Klaus Meyer (Höxter), begrüßen die Entscheidung des Landesvorstandes, den Landesparteitag am Wochenende 6. und 7. Juli in Warburg stattfinden zu lassen .

Norbert Senges: »Die AfD im Kreis Höxter zählt mit 50 Mitgliedern zwar zu kleineren Kreisverbänden in NRW, hat aber in letzter Zeit erheblichen Zulauf zu verzeichnen. Die Wahlergebnisse zeigen, dass die AfD im Kreis Höxter an Dynamik deutlich gewonnen hat. Ein Parteitag in Warburg bringt zusätzliche Motivation für Mitglieder und Wähler.«

Klaus Meyer: »Ich begrüße ausdrücklich auch die parallele Veranstaltung, die als interkulturelles Fest angekündigt ist. Wir nehmen sie als Gelegenheit zur inhaltlichen Auseinandersetzung und zum argumentativen Wettstreit. Das Recht auf Meinungsfreiheit nehmen wir allerdings auch für uns in Anspruch und setzen auf einen friedlichen und ungestörten Verlauf beider Veranstaltungen.«