Archivfoto: Die Fähre »Harlingerland« fährt von der Nordseeinsel Wangerooge kommend bei starkem Wind in den Hafen ein. Foto: dpa

Kassel/Warburg (WB). Der Polizeieinsatz auf zwei Wangerooge-Fähren in Niedersachsen am Samstag steht im Zusammenhang mit dem Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Das haben das Hessische Landeskriminalamt (LKA) und die Kasseler Staatsanwaltschaft am Dienstag erstmals bestätigt.