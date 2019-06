Langjährige Schützenbrüder sind beim Fest des Jahres in Hohenwepel geehrt worden (hinten von links): Schriftführer Torsten Borgmann, Oberfeldwebel Daniel Kleinschmidt, Adjutant Andreas Strathaus, Kassierer Tobias Strathaus, Uwe Brechtken, Feldwebel Alexander Michels, (vorne von links) Oberst Wolfgang Ludwig, Königsoffizier Jost Müller-Lütken, König Benedikt Ricken, Königsoffizier Bastian Nolte, Daniel Henke (25), Wolfgang Schiffer (60), Paul Tönsfeuerborn (70), Franz Tratzki (50), Sven Schlüter (25) und Vorsitzender Werner Ludwig. Foto: Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB/vsm). Der Heimatschutzverein Warburg-Hohenwepel hat am Pfingstmontag während des Frühschoppens langjährige Schützenbrüder in der Halle geehrt.

Am 20. Februar 1949 hatten sich um die 100 Männer zur Neugründung des Heimatschutzvereines Hohenwepel versammelt. Einer von ihnen war damals Paul Tönsfeuerborn. Er ist mit 94 Jahren der älteste Hohenwepeler und betreibt seine gleichnamige Gaststätte an der Northeimer Straße immer noch zu festen Gelegenheiten. 1971 war er Schützenkönig mit Ehefrau Cilli als Königin an seiner Seite. 15 Jahre war er Hauptmann der Ehrenkompanie und viele Jahre Festwirt des Schützenfestes.

Bei seiner Ehrung für 70-jährige Treue erhoben sich Schützen und Gäste, um ihm mit Standing Ovations zu gratulieren. »Ob Vorstandsmitglied oder Schütze, jeder ist eine wichtige Stütze im Verein«, erklärte Vorsitzender Werner Ludwig.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Daniel Henke, Sven Schlüter und Daniel Wieners geehrt. Vor 50 Jahren traten Norbert Strathaus und Franz Tratzki dem Verein bei. 60 Jahre ist Wolfgang Schiffer nun schon treues Mitglied des Heimatschutzvereins. Alle bekamen als Zeichen des Dankes einen Orden verliehen.