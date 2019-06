Lediglich ein Duo aus Bremerhaven platzierte sich vor den Warburgerinnen. »Die beiden waren auch schon Weltmeisterinnen und werden eigentlich jedes Jahr Deutscher Meister«, nahmen es Magda Biziorek und Sophia Iglinski gelassen. »Wir freuen uns riesig über unseren zweiten Platz.«

Achtmal standen sie auf der Bühne

Achtmal mussten sie in Duisburg auf die Bühne, um sich gegen die 27 anderen qualifizierten Duos durchzusetzen. »Nach jeder Runde werden die Ergebnisse der Jury ausgehängt«, berichtet Magda Biziorek. Gleich in der Auftaktrunde hatte das heimische Duo Angst, dass die Meisterschaften frühzeitig beendet sein könnte.

»Da lief es für uns nicht so gut...«. Doch es reichte zum Einzug in die nächste Etappe auf dem Weg ins Finale. Die beiden Gymnasiastinnen wurden in ihrer einstudierten Choreografie immer sicherer und steigerten sich im Laufe der Meisterschaften. Am Ende sprang für das Duo, das in der Tanzschule Body&Soul in Kassel trainiert, der tolle zweite Platz heraus.

Vorbereiten auf die Weltmeisterschaften

Jetzt steht für Magda Biziorek und Sophia Iglinski, die mit ihrer Formation »Face« im Frühjahr auch noch den Ligapokal gewonnen haben und einen Tag nach den Deutschen Meisterschaften mit ihren Teamkolleginnen schon wieder beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen auf dem Parkett standen, erst mal die Sommerpause auf dem Programm.

Die wollen die beiden Schülerinnen nutzen, um sich auf die Weltmeisterschaften im Herbst in Bremerhaven vorzubereiten. Ob sie dafür eine neue Choreografie einstudieren werden, haben sie noch nicht entschieden. »Wenn nicht, dann werden wir unsere aktuelle Choreo aber in jedem Fall weiter verbessern«, sind sich die Deutschen Vizemeisterinnen einig.