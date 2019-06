Warburg (WB/dal). Nachdem ein junger Uhu vor ein paar Tagen erste Flugversuche an der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Warburg unternommen hatte, hat der Abenteuergeist nun auch seine Geschwister gepackt.

Am Mittwoch saßen drei Jungtiere auf dem Dach des Kirchenschiffes. Auch das regnerische Wetter konnte die Vögel nicht davon abhalten, neugierig die Umgebung zu erkunden.

Ein Elternteil hat die Jungtiere vom Kirchturm aus im Blick

Dabei wurden die Jungtiere beobachtet: Ein Elternteil hatte den Nachwuchs vom Kirchturm aus im Blick. Bleibt zu hoffen, dass die ersten Flugversuche erfolgreich verlaufen und die Jungtiere bald von Dannen ziehen werden.

Das war in der Vergangenheit nicht immer so. 2017 etwa war ein Uhu in seiner Wanderphase auf den Sockel der Sakristei gelangt. Wilfried Limpinsel, Leiter der Vogelpflegestation in Essentho, hatte das Tier in Obhut genommen, bis es richtig fliegen und selbst jagen konnte. In der Nähe von Warburg war der Uhu wieder freigelassen worden.