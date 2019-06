Sr. Irene Schaeffer (von links) bei der Amtsübergabe an Sr. Ignês Sehnem mit Institutsleiterin Sr. Rosemeyre Barbosa Cardoso.

Germete (WB). Bei der Regionsleitung der Germeter Serviam-Schwestern hat es einen Wechsel gegeben. Im Anschluss an die Institutsratssitzung, die in Haus Germete ausgerichtet wurde, hat Sr. Irene Schaeffer ihr Amt als Leiterin der deutschen Region an Sr. Ignês Sehnem aus Brasilien weitergegeben.