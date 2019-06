Barbara Hucht bleibt Vorsitzende, ihre Steilvertreterin ist weiterhin Monika Kriwet. Dem Vorstand gehören außerdem an: Andrea Küper-Viefhues, Christiane Kost und, neu in den Vorstand gewählt, Edeltraud Gierling-Mayer.

Vor der Wahl gab Barbara Hucht einen Einblick in die Arbeit der vergangenen vierjährigen Amtsperiode. Sie beschrieb, dass es gelungen sei, einige Arbeitsschwerpunkte im SkF gut auszuweiten oder neu zu installieren: Im Pflegekinderdienst konnte eine Stelle neu besetzt werden, so dass nun von fünf Mitarbeiterinnen mehr als 100 Pflegefamilien im gesamten Kreisgebiet beraten und begleitet werden.

Neuen Stellen wurden geschaffen

Im Bereich der rechtlichen Betreuung konnte auch eine halbe Stelle neu geschaffen werden, so dass neben den knapp 80 Betreuungen, die durch die Mitarbeiterinnen des SkF geführt werden, auch die über 100 ehrenamtlichen Betreuer Unterstützung für ihr Engagement erhalten.

Im vergangenen Oktober ging der youngcaritas-Standort in Trägerschaft des SkF in Warburg an den Start. Auch in diesem Bereich ist eine neue Mitarbeiterin mit halber Stelle angestellt worden.

»Das gibt uns Mut und Zuversicht.«

Beim Blick nach vorne machte Barbara Hucht auf das 25-jährige Bestehen des Frauen- und Kinderschutzhauses des SkF aufmerksam. Das Jubiläum wird mit einer öffentlichen Aktion und einem Gottesdienst mit anschließendem Festakt im September 2019 gefeiert.

In diesem Zusammenhang sagte Barbara Hucht, dass der SkF auch in den vergangenen Jahren auf vielfältige Weise Anerkennung und Unterstützung für seine soziale Arbeit erfahren habe: »Das gibt uns Mut und Zuversicht, auch weiterhin dazu beitragen zu können, dass in der Region etwas deutlich wird von der Solidarität mit denen, die der Hilfe bedürfen«, sagt die Vorsitzende.