Warburg (WB/dal). Mit einem Tag der offenen Tür hat das kleinste Finanzamt Nordrhein-Westfalens, die Behörde in Warburg, am Freitag sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Viele ehemalige Mitarbeiter und Vertreter aus Politik und Gesellschaft stießen gemeinsam mit Dienststellenleiterin Dr. Katrin Kirchner auf das Jubiläum an.