Ähnlich wie in Höxter Ende März soll es in Warburg wegen des AFD-NRW-Parteitags ein interkulturelles Fest geben. Archiv- Foto: Harald Iding

Warburg (WB/dal). Das interkulturelle Fest, das am Wochenende 6. und 7. Juli auf dem Warburger Neustadtmarktplatz gefeiert werden soll, nimmt langsam Gestalt an. Das erklärt Rainer Mues gegenüber dem WESTFALEN-BLATT. Mues gehört der Lenkungsgruppe an, bei der alle Fäden der Organisation zusammenlaufen.