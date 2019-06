Von Astrid E. Hoffmann

Warburg (WB). Zu einem »Abend voller Erinnerung« lädt der Heimatschutzverein Scherfede am Freitag, 21. Juni, um 18.30 Uhr in die Mehrzweckhalle ein. Grund der Einladung ist die Halle selbst, die nun 40 Jahre alt wird. Ein schöner Anlass für ihren Eigentümer, einmal an die Planungs- und Bauphase zu erinnern.

Als Zeitzeugen werden Bernd Leonard und Fritz Berost senior von damals berichten. Wilfried Ploeger wird Wissenswertes zum Hallenbau vortragen. Auch Bildmaterial soll das für Scherfede besondere Ereignis dokumentieren. Den Abend wird der Musikverein Scherfede begleiten.

Geschichte der Halle

Ursprünglich war 1972 an ganz anderer Stelle ein Hallenneubau sowie der Bau eines Feuerwehrgerätehauses, einer Schule, eines Schwimmbades und eines Sportplatzes geplant, nämlich gegenüber dem heutigen Haus Phoebe.

Dazu war auch eigens, auf Initiative des letzten Scherfeder Bürgermeisters Clemens Schäfer, der »Verein der Freunde und Förderer zum Bau einer Mehrzweckhalle in Scherfede-Rimbeck« gegründet worden. Das Großprojekt kam jedoch nicht zustande.

Aus dem Verein wurde ein Scherfeder Hallenbauförderverein, denn die Halle sollte auf jedem Fall realisiert werden. Etwa 1974 standen 252 Mitglieder, davon noch ein Rimbecker Bürger, in der Vereinsliste. Für die damalige Zeit wurde der doch hohe Beitrag von 24 Mark pro Jahr fällig.

1976 wurde die inzwischen in Eigenleistung erbaute Waldhütte eingeweiht. Der damalige Amtsdirektor Blömeke sagte: »Dies ist das Gesellenstück, das Meisterstück wird folgen. Es ist noch nicht zu spät, den Bau der Mehrzweckhalle zu beginnen«, zitiert Arnold Altmann, Vorsitzender des Heimatschutzvereins.

Die Beharrlichkeit der Scherfeder Bürger zahlte sich aus. Im Mai 1978 gab der Regierungspräsident Graumann der Stadt Warburg grünes Licht für einen Zuschuss. Die Bedingung war aber, dass der Heimatschutzverein die Halle übernehmen muss. Scherfede selbst legte 800.000 Deutsche Mark bar auf den Tisch für den Bau.

Erster Spatenstich am 22. September 1978

Aus dem letzten Bürgermeister war inzwischen – nach der kommunalen Neugliederung – der Bezirksausschussvorsitzende Clemens Schäfer geworden. Gemeinsam mit Karl Kemper, Vorsitzender des Hallenbaufördervereins, und Bernhard Wiegard, Vorsitzender des Heimatschutzvereins, nahm er am 22. September 1978 den ersten Spatenstich vor.

Die 1885/1886 erbaute alte Halle, diese wurde bis auf ihren markanten Turm im Sommer 1981 abgerissen, sollte bald einen neuen Nachbarn bekommen.

Vorsitzender Arnold Altmann zeigt auf die Ansicht der 1885/1886 erbauten Halle, von der nur noch das Türmchen auf dem Schützenplatz erhalten ist. Foto: Astrid E. Hoffmann Vorsitzender Arnold Altmann zeigt auf die Ansicht der 1885/1886 erbauten Halle, von der nur noch das Türmchen auf dem Schützenplatz erhalten ist. Foto: Astrid E. Hoffmann

Richtfest am 28. September 1979

Nach einjähriger Bautätigkeit und unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden wurde am 28. September 1979 Richtfest gefeiert. Der katholische Pfarrer Wilhelm Klur und der evangelische Pfarrer Manfred Gringel segneten die Halle bei der offiziellen Einweihung am 1. August 1980. Unter der Regentschaft von König Clemens Schäfer und seiner Königin Klara Brand fand dann das erste Schützenfest in der neuen Halle statt.

Die Bodenplatte umfasste 1200 Quadratmeter. Der Festsaal bietet eine Fläche von 1000 Quadratmetern. In späteren Jahren wurde auf der »übrigen« Bodenplatte noch ein Anbau realisiert. Im ersten Stock war lange Jahre der Musikverein ansässig, nun nutzt der Schießverein einen Raum.

»Um die Halle als Verein mit etwa 750 Mitgliedern überhaupt unterhalten zu können, muss diese natürlich möglichst oft vermietet werden«, weiß Oberst Jens Winter. Etwa vor vier Jahren ist investiert worden, um die Brandschutzauflagen zu erfüllen.

Geplante Baumaßnahmen

»Derzeit wird die Halle mit einer 63-Ampere-Stromzuleitung versorgt. Das reicht im Normalfall aus, aber es gibt Spitzen, da fliegt die Sicherung heraus«, sagt Altmann. Um auch in Zukunft auf der sicheren Seite zu sein, soll eine stärkere Leitung verlegt werden. Unterstützt wird diese Maßnahme von den Warburger Stadtwerken.

Erstmals Jungschützenkönigsschießen

Im Bereich der jungen Schützen wird es ab diesem Jahr eine Neuerung geben. »Wir wollen das Jungschützenwesen fördern«, berichtet Jens Winter. Dazu soll auf dem Bataillonsabend am 26. Juli ein Jungschützenkönig ausgeschossen werden. Alle Vereinsmitglieder von 18 bis 25 Jahren können beim Schießen auf den kleinen Vogel, er trägt keine Insignien und wird liebevoll »Pille« genannt, teilnehmen. Der König wird am gleichen Abend proklamiert.

Seinen Orden erhält er am Schützenfestsonntag nach dem Festzug.

Außerdem erringt er nicht nur die Würde, sondern auch einen Sachpreis. »Mit bis zu 20 Personen seiner Wahl ist er zur Brauereibesichtigung in Westheim eingeladen«, sagt Lukas Döring, der sich als Beisitzer um die Jungschützen kümmert. Auch lädt die Königsgruppe des Vereins den künftigen Jungschützenkönig zum Sebastianstag (20. Januar) ein.

Neues Schießbuch soll Planungssicherheit geben

Scherfede ist für die Besonderheit bekannt, dass am Schützenfestsamstagabend der König ausgeschossen wird und dieser schon am nächsten Tag regiert. Nach einem Beschluss der Generalversammlung wird nun ein Schießbuch eingeführt. Bis zu einer festgesetzten Stunde am Bataillonsabend lässt sich der Schütze vom Oberst in das Buch eintragen, der Ambitionen auf das Amt des Königs hat.

Damit kann der Verein besser agieren und hat, wie die künftige Majestät und sein Gefolge, mehr Planungssicherheit. »Es geht um das Fest des Jahres und da hängt für uns als Verein alles dran«, sagen die Vorstandsmitglieder. Gefeiert wird das Schützenfest vom 3. bis 5. August.