Mitten drin am ersten Juliwochenende will auch der Kleinkünstler Erwin Grosche aus Paderborn sein. Foto: Besim Mazhiqi

Von Timo Gemmeke

Warburg (WB). Wenn am ersten Juli-Wochenende die Mitglieder der AFD ihren NRW-Parteitag in Warburg halten, wollen nicht nur heimische Vereine und Verbände ein Zeichen für Demokratie und Toleranz setzen. Auch prominente Gäste haben ihr Kommen zugesagt.

»Es sind bereits mehr als 25 Bands und andere Künstler angemeldet, die ohne Gage bei uns auftreten wollen«, erzählt Rainer Mues, Teil der sechsköpfigen Leitungsgruppe der Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und Diemeltal, die das Fest auf dem Neustadtmarktplatz plant. Unter den Anmeldungen für den 6. und 7. Juli finden sich Gruppen wie »Sändäpause« und »The Djuks«, aber auch die namhafte Kabarettistin Gerburg Jahnke, Kleinkünstler Erwin Grosche aus Paderborn und die Warburger Kabarettistin Sarah Hakenberg.

1000 Euro Spenden übers Wochenende

»Wir wollen jetzt noch mehr Künstler für das Projekt begeistern – aber dafür brauchen wir auch Geld«, sagt Mues. Ein erster Spendenaufruf am vergangenen Freitag war bereits erfolgreich: Übers Wochenende seien bereits mehr als 1000 Euro zusammengekommen. »Insgesamt rechnen wir mit etwa 5000 bis 7000 Euro Kosten für das gesamte Fest. Aber nach den ersten Spenden sind wir sehr optimistisch.«

Für ein »Buntes Warburg« setzt sich nicht nur die Bürgerinitiative ein – mehrere heimische Gruppen, Vereine und Verbände hätten bereits ihre Mitarbeit zugesagt, so Mues. Darunter seien die Stadtverbände von CDU, SPD und Grünen, aber auch Vertreter der katholischen, evangelischen und muslimischen Gemeinden.

Außerdem wollen sich der Warburger Museumsverein, das Kulturforum und das »Museum der Menschheit«, das aktuell mit Bildern des holländischen Fotografen Ruben Timman in der Warburger Innenstadt zu sehen ist, einbringen.

Mindestens 2000 Besucher eingeplant

»Auch von außerhalb der Landesgrenzen, besonders aus Hessen, haben sich mehrere Initiativen angemeldet«, erklärt Mues. So wolle sich beispielsweise der Verein Experiment engagieren, der seit 1952 weltweit gemeinnützig Austauschprogramme organisiert und sich nach eigenen Angaben für »interkulturelle Begegnungen mit Menschen in und aus allen Teilen der Welt« einsetzt.

»Wir arbeiten gerade noch einen genauen Ablaufplan aus«, so Mues. Den sollen knapp 60 ehrenamtliche Helfer umsetzen, die sich bisher angemeldet haben und jetzt in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. »Wer mithelfen möchte, kann sich aber immer noch an die BI wenden. Helfende Hände sind immer gesucht.«

Insgesamt rechnet die BI mit mindestens 2000 Besuchern über die gesamten zwei Tage. Für deren Sicherheit, aber auch für die aller Bürger und Besucher im Stadtgebiet, wollen Polizei und Ordnungsamt sorgen. Ein erstes Treffen mit Vertretern der Stadt hat es am Montag gegeben, bestätigt Erster Beigeordneter Klaus Braun. »Wir haben uns an einen runden Tisch gesetzt, um uns einen ersten Überblick zu verschaffen.« Das Ergebnis des Treffens fällt relativ mager aus: Bisher steht kein endgültiges Sicherheitskonzept.

Keine Antworten der AFD auf Planungs-Fragen der Stadt

»Das Problem ist, dass die AFD uns unseren Fragenkatalog noch nicht beantwortet hat. Wir wissen beispielsweise nicht, wie viele Personen kommen und ob prominente Redner dabei sind.« Ohne diese Angaben seien weitere Planungen für das Sicherheitskonzept nicht möglich, so Braun. Für Security und Ordner in der Stadthalle sei die Partei selbst verantwortlich. »Was in der Halle geschieht, interessiert uns nicht. Wir sichern das Drumherum.«

Auf fehlende Informationen zum Parteitag seitens der AFD verweist auch Polizeisprecher Jörg Niggemann. »Wir bereiten uns personell wie materiell vor und klopfen alle Möglichkeiten ab, die es gibt.« Mit dem Auftritt von Beatrix von Storch, AFD-Bundestagsfraktionsvorsitzende, in Höxter Ende März sei der Einsatz nicht zu vergleichen. »Dafür ist es noch zu früh«, so Niggemann.