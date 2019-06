Von Astrid E. Hoffmann

»Früher hatte jeder ein paar Obstbäume hinter dem Haus«, bedauert Marie-Luise Eickmeier-Ehrlich, dass dies längst nicht mehr der Fall ist. Damals habe es für Bienen, Hummeln und sonstige Insekten reichlich Pollen gegeben – und für den Menschen später leckeres Obst.

Milbe als große Gefahr

»Eine Studie besagt, dass in den vergangenen 25 Jahren die Biomasse an Insekten um 75 Prozent gesunken ist«, berichtet Eickmeier-Ehrlich. Nach dem Schwein und dem Rind zähle die Honigbiene als drittwichtigstes Haustier. Die Honigbiene wird vom Imker gepflegt, und sie hat einen Hauptfeind: die Varroamilbe. Diese Milbe wurde aus Asien eingeschleppt. Die europäischen Honigbienen können sich noch nicht dagegen wehren.

Imker kämpfen gegen Milbenbefall

Der Imker tut deswegen alles, um einen Milbenbefall zu verhindern. Schwärmt ein Bienenvolk aus und sucht sich einen anderen Platz als den angestammten, kann es ohne menschliche Hilfe nicht überleben. Denn die Tiere sind meist der Milbe hilflos ausgesetzt. Anders verhält es sich bei den Wildbienen: Da Königinnen leben fast solitär und nur mit wenigen Begleitern leben, würde ein Milben-Befall nicht gleich große Massen töten.

Dass Insekten, allen voran die Bienen, Hilfe brauchen, sei mittlerweile mehr Menschen bewusst, freut sich Marie-Luise Eickmeier-Ehrlich. Auch sei bekannt, dass dafür neuer Lebensräume ausgesät werden muss. »Viele haben schon beim Einkauf ein Samentütchen oder ähnliches gratis erhalten.« Das sei ein Anfang – das Hauptproblem der Insekten sei es aber, die Nahrung in ihrem Einzugsgebiet zur für sie richtigen Zeit zu finden.

Kräuter als Bienen-Paradies

»Manchmal ist es ganz leicht etwas zu ändern«, sagt die Bienenweidefachberaterin. Die leuchtend gelb blühende Forsythie beispielsweise habe für heimische Insekten kaum Nutzen. Stattdessen könne die Kornelkirsche gepflanzt werden – die werde von den kleinen Brummern gern besucht. »Eine willkommene Speise bieten auch Kräuter wie Salbei und Petersilie. Sie haben den Vorteil, auch im Balkonkasten und Töpfen gut zu gedeihen.«

Regionales Saatgut nutzen

Wer nicht weiß, was er kaufen soll, der sollte seinen Besuch im Gartencenter oder beim Gärtner an einem sonnigen Tag vornehmen und schauen, auf welchen Pflanzen die meisten Insekten zu sehen sind, rät die Imkerin. »Etwas weniger mähen, auch einmal ein Wildkraut oder einen ausgeblühten Strunk stehen lassen, das hilft der Natur.«

Ein nicht zu unterschätzendes Thema sei auch das regionale Saatgut. Weil Wildbienen immer in ihrem Flugradius eine bestimmte Blütenabfolge gewohnt sind, müssen Tier und Pflanze im Rhythmus der Natur aufeinander abgestimmt sein. Deswegen muss die Biene an ihrem Standort eine Blütenabfolge vorfinden, die zu ihrem Lebenszyklus passt. »Das bedeutet, dass lokal gewonnenes Saatgut auch am gleichen Ort wieder zum Einsatz kommen muss«, so Eickmeier-Ehrlich.

Blühstreifen als Chance

Im landwirtschaftlichen und im kommunalen Bereich werden bereits immer mehr Blühstreifen angelegt – beispielsweise mit dem leuchtend roten Klatschmohn. Aber wie der Mensch bevorzugen die meisten Insekten eine ausgewogene und somit vielfältige Ernährung. »Hier muss bei den Förderprogrammen für die Landwirte angesetzt werden, um wieder Vielfalt zu erhalten«, sagt die Expertin.

Auch die Kommunen hätten viele Flächen, die bepflanzt und in Patenschaft gepflegt werden könnten. »Das Mähgut auf solchen Flächen als Mulch liegen zu lassen, ist nicht gut – darunter kann nichts Neues wachsen, was wiederum den Insekten schadet. Besser sei es, gemähtes Gras in eine Biogasanlage zu bringen.«

Das seien viele kleine Schritte, einen wichtigen Weg zu beschreiten, erklärt die Bienenweidefachberaterin. Nicht alles was kriecht und fliegt, sei hübsch anzusehen, manches könne natürlich auch stechen oder beißen. Wildbienen hätten zum Beispiel aber gar keinen Stachel. »Man muss diese Tierchen dulden«, meint die Imkerin.