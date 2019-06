Scherfede/Hardehausen (WB/ben). Seit 60 Jahren gibt es Tarpane im Wisentgehege in Hardehausen. Der runde Geburtstag wird am Sonntag, 23. Juni, mit den Besuchern gefeiert. Dann werden auch die Gewinner des Malwettbewerbes »Wilde Pferde« verkündet. Das WESTFALEN-BLATT zeigt hier einige der eingereichten Bilder. Die Auswahl ist unverbindlich, es muss sich dabei nicht um die späteren Sieger handeln.

Ein Sonntagsausflug in das Naherholungsgebiet lohnt sich an diesem Sonntag besonders, denn am Nachmittag werden gleich drei Veranstaltungen am Hammerhof und im Wisentgehege angeboten.

Malwettbewerb: 60 Jahre Tarpan-Wildpferde in Hardehausen Fotostrecke

Foto: Teilnehmende Kinder im Alter bis zwölf Jahren

Die Tarpan-Wildpferde, die vor sechs Jahrzehnten nach Hardehausen kamen, laden zu einem kleinem Fest an ihrem Stall ein. Bei dem Mitmach-Programm erfahren große und kleine Besucher, warum der Tarpan heute noch in Hardehausen zu sehen ist, obwohl er eigentlich schon Ende des 19. Jahrhunderts ausgestorben ist. Wer möchte, kann dort auch den neuen Hengst »Mryddin« aus dem Neandertal kennenlernen.

Preise für alle Malwettbewerb-Teilnehmer

Wilfried Limpinsel von der Greifvogelstation Essenthoer Mühle entlässt um 16.30 Uhr einen gesund gepflegten Vogel im Wisentgehege. Im Rahmen des Wildpferdefestes steht um 15.30 Uhr die Siegerehrung des Malwettbewerbs »Wilde Pferde« an.

Beteiligt haben sich an dem Wettbewerb insgesamt 45 Jungen und Mädchen im Alter bis zwölf Jahren. Sie kommen aus den Kreisen Höxter und Paderborn, dem Hochsauerlandkreis und aus Waldeck. Ihre Bilder werden beim Fest an der Weide präsentiert. Alle Teilnehmer des Wettstreites erhalten einen Preis. Die Sieger können sich zudem über Reitangebote auf einem Reiterhof in Bad Wünnenberg-Elisenhof freuen.

Für die kleinen Gäste des Festes gibt es am Sonntagnachmittag eine Rallye und ein Bastelangebot.

Vernissage mit Bach-Bildern

Die Kunst steht am Sonntag auch im Waldinfozentrum im Vordergrund. Dort werden die Ergebnisse des Foto-Workshops »Bachbilder«, der im Mai im Rahmen der Veranstaltungsreihe NRW-Kulturrucksack angeboten wurde, bei einer Vernissage vorgestellt. Im Mittelpunkt des Foto-Workshops für Kinder stand der Hammerbach als Biotop und Ort besonderer Ästhetik und vielfältiger Motive. Die Vernissage mit den besten Bildern beginnt um 14 Uhr im Hammerhof.

Nach mehrmonatiger Bauzeit werden die Scherfeder Imker ihren neuen Bienenwagen an der Blumenwiese des Hammerhofes einweihen. Der Imkerverein Scherfede und Umgebung hatte dazu mit Hilfe heimischer Firmen einen alten Waldarbeiterschutzwagen von Wald und Holz NRW restauriert und umgerüstet. Von 14 bis 18 Uhr stehen die Imker den Besuchern an der Blumenwiese auch für Fragen und Gespräche zu den Themen Biene, Blüte und biologische Vielfalt zur Verfügung.