Germete (WB). Wladimir Kaminer (51) ist ein genauer Beobachter. Die Besonderheiten seiner Mitmenschen fasst er auf eine ganz eigene Art in Erzählungen, Artikeln und Essays zusammen. Auf Einladung des Verkehrsvereins und der KÖB Germete kommt der Bestsellerautor aus Berlin am Dienstag, 25. Juni, in der Reihe »Germeter Begegnungen« um 19 Uhr in die Schützenhalle Germete. Redakteur Jürgen Vahle hat mit ihm im Vorfeld gesprochen.

In Germete haben viele Einwohner zunächst geglaubt, es ginge bei ihrem Auftritt um die Kreuzfahrer aus dem Mittelalter. In Wirklichkeit berichten Sie über Erlebnisse auf Kreuzfahrtschiffen. Was ist da so interessant?

Wladimir Kaminer: Das Buch ist ein Teil meines Projekts über Menschen in Bewegung. Die halbe Welt ist ja unterwegs. Touristen sind die eine Gruppe, die andere sind die Flüchtlinge. Und die sind gar nicht so weit voreinander entfernt. Beide Gruppen sind unzufrieden, sind auf der Suche nach dem Paradies. Kreuzfahrtschiffe sind moderne Arche Noahs und eignen sich bestens für ein Studie über den zwischenmenschlichen Umgang.

Wie haben Sie für das Buch recherchiert?

Kaminer: Fünf Kreuzfahrten habe ich unternommen, um für das Buch Material zu sammeln. Eine sechste habe ich noch hinterhergelegt. Ganz ehrlich: man kommt auf den Geschmack.

Was unterscheidet den typischen Kreuzfahrer von anderen Pauschal-Urlaubern?

Kaminer: Eine ganze einfache Tatsache: Kreuzfahrer können auf dem Schiff nicht voneinander weglaufen. Die Menschen an Bord leben eng miteinander. Das führt zu spannenden Einblicken.

Kreuzfahrten sind wegen der großen Umweltbelastung der Schiffe und der oft schlechten Arbeitsbedingungen des Personals in die Kritik geraten. Spielt das für Sie eine Rolle?

Kaminer : Alles, was Menschen tun, hat Folgen für die Umwelt. Jeder Atemzug. Die Reedereien geben sich große Mühe, vom Image der Umweltsünder wegzukommen, fahren vermehrt mit Gas oder anderen umweltschonenden Antriebsarten. Und an Bord ist das bei den Passagieren auch immer mal wieder ein Thema. Aber man kann es ja nicht ändern. Da sagt man lieber »Stößchen!«

Haben Sie schon einmal die Menschen in Ostwestfalen und speziell in Warburg einer genauen Betrachtung unterzogen?

Kaminer: Ich kenne ein paar. Manche sind ja auch mit ihrer Art erfolgreich, wie Rüdiger Hoffmann. Sicher war ich auch schon zusammen mit einigen auf Kreuzfahrt. Gefühlt war ja schon halb Deutschland mit mir irgendwo an Bord.

In Ostwestfalen spricht man oft nicht mehr als unbedingt notwendig ist. Würden solche Menschen genug Stoff für ein Buch hergeben?

Kaminer: Ja, natürlich. Diese Art ist mir sogar sehr sympathisch. Ich bin im Grunde auch eher so. In der früheren Sowjetunion hat man den Menschen aus dem Süden immer eine gewisse Geschwätzigkeit nachgesagt. Die haben einem morgens im Bus schon immer erzählt, was in der Zeitung steht. Ich komme aus Moskau, also eher dem nördlichen Teil. Da wird auch nicht so viel gesagt.

Was erwartet die Besucher in Warburg bei Ihrer Lesung?

Kaminer: Es wird mehr eine Erzählung werden. Lesen können die Leute schon selber. Ich werde nicht nur über Erlebnisse auf Kreuzfahrtschiffen berichten, sondern stelle auch neuere Projekte vor.

Worum wird es dabei gehen?

Kaminer: Es geht im weitesten Sinne um Familiengeschichten. Es ist nämlich interessant zu beobachten, dass es immer mehr erwachsene Kinder gibt, aber auch Eltern, die wieder zu Kindern werden.

Sie sind derzeit auf Lesereise. Was bedeutet das für Sie?

Kaminer: In der vergangenen Woche war ich an sieben Tagen in sechs verschiedenen Städten unterwegs. In der kommenden Woche ist der Auftritt in Germete mein einziger. Sie sehen: Das ist fast wie Urlaub.