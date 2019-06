An diesem Donnerstag wird Heiner Stiene 80 Jahre alt. Jetzt zeigt der Warburger eine Retro­spektive und blickt auf sein künstlerisches Schaffen zurück. Die Ausstellung auf zwei Ebenen – im Beyersaal und im kleinen Barocksaal – ist am Sonntag unter großer Anteilnahme eröffnet worden.

Rückblick – aber kein Ende

»Rückblick – Retrospektive: Das klingt nach einem Ende, stimmt aber nicht«, betonte Wegbegleiter Rudolf Bialas zur Begrüßung. Stiene werde mit enormer Schaffenskraft weiter arbeiten und seinen Wertvorstellungen in Kunst Ausdruck verleihen.

Die Lehre zum Möbelschnitzer bei »Onkel Willy« in Steinheim bildete wohl den Anfang Stienes Schaffens. »Bis heute blickt mein Vater auf 66 Jahre gestalterischer Tätigkeit zurück«, sagte Dr. Matthias Stiene, der mit seiner Schwester Uta Stiene in die Ausstellung einführte.

Künstlerische Entwicklung in den vergangenen 20 Jahren

Im Museum im »Stern« werden im Schwerpunkt die Stationen seiner künstlerischen Entwicklung in den vergangenen 20 Jahren gezeigt – entstanden nach dem Ende seiner beruflichen Tätigkeit als Kunsterzieher am Gymnasium Marianum. Aber auch Bronze-Skulpturen aus den frühen Jahren an der Kunstakademie in Düsseldorf sind zu sehen.

Vor allem in seinen Materialcollagen kommen immer wieder natürliche Materialien wie Baumrinde oder Steine zum Einsatz. In Bronze verleiht Stiene aber auch Artisten und Tänzern Leichtigkeit.

Es lohne sich, über Stienes Werke nachzudenken und sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, lud Tochter Uta Stiene die Gäste ein. Dr. Matthias Stiene: »Die gezeigten Arbeiten strahlen unerschütterlichen Optimismus aus, mit dem unser Vater seine Projekte, ja sein ganzes Leben angegangen ist und angeht.«

»Heiner Stiene – Retrospektive« wird die letzte Einzelausstellung sein. Der 79-Jährige möchte sich in Zukunft ausschließlich an Gruppenausstellungen beteiligen.

Zu sehen ist der Rückblick auf Heiner Stienes freiberufliche Tätigkeit bis zum 28. Juli täglich von 14.30 bis 17 Uhr (außer montags) im Museum im »Stern«. Auf Nachfrage ist der Künstler gerne bereit, Gruppen durch die Ausstellung mit etwa 50 Werken zu führen.