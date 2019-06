Seit 1959 versuchen die Fachleute am Wildgehege Hardehausen, die ausgestorbene Wildpferderasse Tarpan zurückzuzüchten. 60 Jahre Rückzüchtung – das ist am Sonntag gefeiert worden. Die Tiere haben die Streicheleinheiten von Besuchern wie Ida sehr genossen. Foto: Verena Schäfers-Michels

Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Beim Wildpferdefest sind der Tarpanhengst Myrrdin – benannt nach dem Zauberer Merlin – und die zehn Stuten die Hauptattraktion gewesen. Bei idealem Wetter sind viele Besucher am Sonntag zu Fuß, mit dem Fahrrad und per Auto zu den Veranstaltungen am Hammerhof und rund um das Wisentgehege gekommen.

Seit 60 Jahren versuchen die Fachleute am Wildgehege Hardehausen, die ausgestorbene Wildpferderasse Tarpan zurückzuzüchten. 60 Jahre Rückzüchtung – das ist beim Wildpferdefest gefeiert worden.

Der neue Tarpanhengst Myrrdin kam vor sechs Wochen nach Hardehausen. Der Jährling wurde behutsam in die Herde integriert. »Zuerst haben wir ihn zu den jungen Stuten gestellt«, erklärte Jan Preller vom Waldinformationszentrum (WIZ). Nach zwei Wochen seien auch die älteren Stuten dazu gekommen.

Die Herde zeigte am Sonntag so gar keine Wildpferdmanieren. Im Schatten der Bäume hatten sich die Tiere versammelt. Die Streicheleinheiten von den Besuchern genossen die Pferde sichtlich.

Malwettbewerb endet mit Siegerehrung

Die optischen Merkmale, die die Tarpanpferde auszeichnen, vom hellgrauen Fell bis zu den Zebrastreifen an den Beinen, darauf hatten die 45 Jungen und Mädchen im Alter von zwei bis zwölf Jahren geachtet, die an dem im Vorfeld veranstalteten Malwettbewerb teilgenommen hatten. Sie kamen aus den Kreisen Höxter und Paderborn, dem Hochsauerlandkreis und aus Waldeck.

Den ersten Platz und damit eine Pony-Night am Elisenhof in Bad Wünnenberg gewinnt Johanna Grawe. Einen Tag ins Pony-Camp geht es für die Zweitplatzierte Lotta Schäfers. Den dritten Platz belegt Fieby aus der Klasse 1 b der Grundschule Scherfede-Rimbeck. Sie darf sich über zwei Pony-Stunden freuen.

Rallye führt durch das Wisentgehege

In unmittelbarer Nähe des Pferdeunterstandes hatten die Mitarbeiter des WIZ Bastelangebote für die Kinder, Bänke und die Bilderausstellung aufgebaut. Eine Rallye über zehn Stationen führte die kleinen Teilnehmer über zehn Stationen durch das Wisentgehege. Auch der VFD – die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland – hatte einen Stand aufgebaut.

Die Vernissage der Fotoausstellung »Bachbilder« rundete das Programm ab. »Im Hammerhof wollen wir kreative Aspekte, aktuelle Forschung in ihrer biologischen Vielfalt für Menschen jeden Alters präsentieren und sie ermutigen, selbst aktiv zu werden«, erklärte Jan Preller.

Neuer Bienenwagen für die Imker aus Scherfede

Am Hammerhof informierte auch der Imkerverein Scherfede und Umgebung über seine Tätigkeit. Seit mehreren Jahren gibt es am Hammerhof eine Bienenweide, die zurzeit in voller Blüte steht. Hinzugekommen ist nun auch ein Bienenwagen, den die Firma Maler und Design Prior aus Marsberg wachsgelb gestrichen hat. Geschmückt wird der Wagen durch ein Moosdach der Firma Nitzbon aus Scherfede. Das Autohaus Hoppe hat neue Räder für den Wagen gesponsort, den das WIZ den Imkern zur Verfügung gestellt hat. Die Imker lagern in dem Wagen jetzt Materialien und Schutzkleidung.