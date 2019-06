Der Angeklagte hat ohne Genehmigung hunderte Waffen sowie Munition in Borgentreich und Dessau gehortet. Foto: LKA

Warburg/Borgentreich (WB). Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat gegen einen 55-jährigen Mann Anklage vor dem Schöffengericht in Warburg wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und gegen das Waffengesetz erhoben.

Der Waffennarr aus Borgentreich wurde am 1. Februar 2017 vor seiner neuen Wohnung in Dessau (Sachsen-Anhalt) festgenommen. »Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, ohne Genehmigung Waffen und Munition in seinem Besitz gehabt zu haben«, erläutert Oberstaatsanwalt Marco Wibbe.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen verfügt der vormals in Borgentreich wohnhafte Zahnarzt über eine ausgeprägte Affinität zu Schusswaffen. Er war bis August 2016 im Besitz diverser waffenrechtlicher Erlaubnisse und sammelte legal eine Vielzahl von Waffen und Munition.

Waffenbehörde entzog dem Mann sämtliche waffenrechtlichen Erlaubnisse

Im August 2016 widerrief die Waffenbehörde des Kreises Höxter sämtliche waffenrechtlichen Erlaubnisse. Als Grund wurde die Unzuverlässigkeit des Mannes angeführt.

»Gleichwohl behielt der Angeschuldigte eine Vielzahl von Waffen und Munition – nunmehr ohne Erlaubnis – in seinem Besitz«, so Wibbe.

Am 1. Februar 2017 wurden Wohn- und Geschäftsräume des Mannes in Borgentreich und Dessau durchsucht. Unter anderem wurden bei ihm 111 Patronen Kriegswaffenmunition, fünf Gewehre mit Zubehör und neun halbautomatische Pistolen mit Zubehör vorgefunden. Darüber hinaus verbrachte er weitere fünf halbautomatische Kurzwaffen aus der Schweiz nach Deutschland.

Die sichergestellten Waffen sind durch einen Waffensachverständigen begutachtet worden.

Angeschuldigter schweigt zu Vorwürfen

Der Angeschuldigte schweigt zu den Vorwürfen bislang. Ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz stellt ein Verbrechen dar, das mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geahndet wird.

Oberstaatsanwalt Marco Wibbe: »Ein Hauptverhandlungstermin ist noch nicht bekannt.«