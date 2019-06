Am Montag sind diese Ergebnisse Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl, dem NRW-Landtagsabgeordneten Matthias Goeken, Kreisdirektor Klaus Schumacher und Bürgermeister Michael Stickeln präsentiert worden. Im Jahr 2018 ist es dem Helios-Klinikum Warburg erstmals gelungen, in allen 22 Qualitätskriterien besser als der Bundesdurchschnitt zu sein. »Wir haben 100 Prozent der gesetzten Qualitätsziele erreicht, 2017 waren es 96 Prozent«, berichtet der Geschäftsführer Dr. Seifarth. Die Ärzte und Pflegekräfte des Warburger Klinikums erzielen bessere Ergebnisse für die behandelten Patienten als der Durchschnitt deutscher Krankenhäuser – das belegen die Qualitätszahlen, die das Haus für 2018 veröffentlicht hat.

Tod sei »manipulierbar«

Konkret bedeutet das, dass über 67 Patienten mehr überlebt haben als das nach den bundesweiten Durchschnittswerten zu erwarten gewesen wäre. »Es mag befremdlich klingen, dass Helios seine Qualität anhand von Todesfällen bei ausgewählten Prozeduren misst. Das ist aber die ›harte Währung‹, die im Krankenhaus, wo es auch um Leben und Tod geht, wirklich zählt. Wir erfassen beispielsweise, wie hoch die Sterblichkeit bei Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Lungenentzündung oder bei verschiedenen invasiven Behandlungsmethoden ist«, erklärt Dr. Ludger Wesche, Ärztlicher Direktor des Helios-Klinikums Warburg. Der Tod sei eben nicht manipulierbar.

Helios hat als eines der ersten Gesundheitsunternehmen diese Qualitätsmessung vor einigen Jahren eingeführt und mit anderen Kliniken 2008 die internationale Initiative Qualitätsmedizin (IQM) gegründet.

Zahlen dienen Information der Patienten

In dem »Club der Mutigen« beteiligen sich mittlerweile etwa 400 Krankenhäuser in Deutschland und der Schweiz und veröffentlichen jedes Jahr ihre Qualitätszahlen – ob schlecht oder gut. So können sich Patienten informieren und Kliniken besser vergleichen.

Das Erfassen der Daten sei ein Schritt. Viel wichtiger sei aber, wie mit den Zahlen umgegangen wird, so Dr. Wesche: »Jeder Sterbefall wird bei uns hinterfragt. In einer größeren Runde diskutieren wir an ausgewählten Fällen, ob und welche Verbesserungspotenziale es gibt.« Hierfür hat das Haus eine sogenannte Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz – kurz M&M-Konferenz – installiert. »Wir lernen aus dem Einzelfall«, sagt der Ärztliche Direktor. Klinikgeschäftsführer Dr. Volker Seifarth ergänzt: »Wir gehen offen mit Fehlern um, nur so können wir uns verbessern.«

Beispiele aus Warburg

Von 401 Patienten, die mit der Hauptdiagnose Herzinsuffizienz ( Herzschwäche ) ins Klinikum kamen, haben 392 überlebt. Im Bundesdurchschnitt sind es 368. In Warburg sind es also 24 Menschen mehr. Bei der diagnostischen Herzkatheteruntersuchung starb von 333 Patienten kein einziger. Im Bundesdurchschnitt wären es vier Patienten gewesen. Von 41 Patienten über 19 Jahre, die mit der Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur ins Warburger Krankenhaus kamen, haben 40 überlebt. Das sind zwei Menschenleben mehr als im Bundesdurchschnitt. Von 144 Patienten, die mit der Hauptdiagnose Blutvergiftung behandelt wurden, haben 131 überlebt. Das sind neun Patienten mehr als im Bundesdurchschnitt. Hier haben laut Statistik nur 122 Patienten überlebt.

»Ich freue mich sehr, dass die Warburger Klinik ihren Qualitätsstandard noch weiter verbessern konnte, auch wenn jetzt natürlich die Messlatte für uns sehr hoch liegt«, sagt Geschäftsführer Dr. Seifarth.

Alle Zahlen gibt es auch im Internet (www.helios-gesundheit.de/kliniken/warburg/unser-angebot/unsere-standards/qualitaetszahlen).