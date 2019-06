Von Timo Gemmeke

»Es soll ein Nachmittag für die ganze Familie werden«, betonen Ute und Judith Schlinker vom Warburger Cineplex. »Die Kinder können spielen, die Erwachsenen den Film angucken – der wiederum ist natürlich auch was für Kinder. Also: Es ist für alle etwas dabei.« Unterstützt werden sie dabei vom Team des Warburger Sportvereins, mit dem sie bereits zum vierten Mal zusammenarbeiten.

Mittelfeld-Star von Real Madrid im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt soll am Sonntag, 30. Juni, (16 Uhr) aber erst einmal Toni Kroos stehen. Der Mittelfeld-Star von Real Madrid und Fußballer des Jahres 2018 ist in der Dokumentation »Kroos« mal ganz privat, mal ganz geschäftig zu sehen – so kommen Mama Kroos ebenso wie Bayern-Vorsitzender Jupp Heynckes zu Wort.

Siegestaumel in Madrid: Eine Szene aus der Dokumentation »Kroos«. Foto: dpa/BROADVIEW Pictures

Bei der Preview im Warburger Cineplex schaut Kroos vorher sogar noch mal selbst im Kinosaal vorbei – nicht in persona, aber per Live-Schaltung vom roten Teppich von der Premieren-Party in Köln. »Ab 14.30 Uhr läuft die Übertragung«, erklärt Judith Schlinker. »Toni Kroos wird von dort auch eine kleine Ansprache, direkt ans Publikum gerichtet, halten.« Platz für Familien mit Fußballleidenschaft soll im Saal fünf mit insgesamt 200 Sitzen genug sein. »Zwischendurch können vor allem die Kinder aber natürlich auch immer raus gehen«, so Ute Schlinker.

Torwandschießen für große und kleine Fußballfans

Dort gibt’s für kleine wie große Sportfans mit Torwandschießen, Dosenwerfen, Seilhüpfen und einer Hüpfburg zwischendurch die Möglichkeit, sich nach dem Sitzen im Kinosessel mal richtig auszupowern. »Wir haben auch einige Überraschungen parat, so dass keiner leer ausgeht«, verrät Helmut Mortyl, Vorsitzender des Warburger Sportvereins.

Eine Überraschung vorab gibt’s für Mitglieder des Sportvereins und deren Familien: Kinder zahlen am Sonntag nur 2,50 Euro, Erwachsene 3,50 Euro. Regular kostet der Eintritt für Kinder 5 Euro, für Jugendliche ab 12 Jahren 7 Euro und für Erwachsene 8,50 Euro. »Die ganzen Aktionen draußen vor dem Kino kosten natürlich nicht noch einmal extra«, betont Ute Schlinker. Und: »Wer sich den Film nochmal in Ruhe ansehen will, kann das nach der Premiere natürlich auch bei uns tun.«