Von Verena Schäfers-Michels

Für die beliebte Konzertreihe hatten die Organisatoren auch in der zurückliegenden Saison herausragende Musiker in die Hansestadt geholt. 1400 Besucher erlebten 2017/2018 die Meisterkonzerte. Natürlich lag bei der Auswahl der auftretenden Musiker und Stücke der Blick auch immer auf dem im Herbst 2018 neu angeschafften Steinway-Flügel.

Anfang April war die Meisterkonzerte-Saison beendet worden. Das neue Klavier hat seine Feuerprobe bravourös bestanden. 90.000 Euro hatte die Neuanschaffung gekostet. Dabei sollte der Verkauf des alten Flügels 10.000 Euro einbringen, 40.000 Euro sollten mit Spenden gesammelt und die restlichen 40.000 Euro durch die Stadt Warburg getragen werden. »Wir haben schließlich 37.000 Euro an Spenden gesammelt«, sagt Bürgermeister Michael Stickeln, »den alten Bösendorfer Flügel konnten wir für 18.500Euro verkaufen.« Ein Betrag, der den damaligen Kaufpreis bei weitem überschritt.

29. September: Klavierpoetin Elena Bashkirova

Den Auftakt der kommenden Saison bestreitet die Klavierpoetin Elena Bashkirova mit ihrem Auftritt am Sonntag, 29. September, in der Aula des Gymnasium Marianum. Die Pianistin wurde in Moskau geboren und hat ihre Wahlheimat in Berlin gefunden. Neben Mozart, Schumann und Dvorák hat diese Grande Dame für das Meisterkonzert auch eine Sonate für Klavier Nr. 11 B-Dur op. 22 von Beethoven ausgewählt.

Sitzen werden die Gäste bei diesem und allen weiteren Konzerten in der Aula des Gymnasiums auf neu angeschafften Stühlen. »Die Stühle sind etwas größer als die alten, weshalb nur noch 288 Sitzplätze anstelle von 300 zur Verfügung stehen«, erläutert Bürgermeister Michael Stickeln.

8. November: Juri Valentin und Philipp Heiß

Am Freitag, 8. November, treten Juri Valentin an der Oboe und Philipp Heiß am Klavier zu »Die Himmel erzählen« auf. Die beiden Interpreten sind Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs und spielen Sinfonien von Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Pavel Haas und András Hamary. Am Vormittag werden sie den Warburger Schülern auch Frage und Antwort stehen bei einem Schülerkonzert in der Aula.

8. Februar 2020: Andrea Kim und Martin Klett

Wie Valentin und Heiß sind auch Violinistin Andrea Kim und Pianist Martin Klett mit »En Duo« zum zweiten Mal in Warburg zu Gast. Beim Galakonzert zur Einweihung des neuen Flügels war ihr Auftritt der unbestrittene Höhepunkt des Abends. Das Rezitalprogramm, mit dem sie am Samstag, 8. Februar, zurückkehren, enthält neben Beethovens »Frühjahrssonate« auch Franz Schuberts virtuose Fantasie C-Dur.

14. März: Anne-Sophie Bertrand, Sebastian Wittibier und Webern Trio Frankfurt

Harfen-Fantasien lassen am Samstag, 14. März, Anne-Sophie Bertrand an der Harfe, Sebastian Wittibier an der Flöte und das Webern Trio Frankfurt wahr werden. Die Musiker präsentieren Kompositionen von Leclair, Britten, Ravel, Saint-Saëns, J. Jongen und Sonaten von Scarlatti.

24. April: Detmolder Kammerorchester

Veranstaltungsort für das Abschlusskonzert der Saison am Freitag, 24. April, ist die Warburger Stadthalle. »Wir sind seit längerer Zeit mit dem Detmolder Kammerorchester im Gespräch«, sagt der künstlerische Leiter Peter Ernst. »Nun haben sie uns zugesagt, mit ihrem fast 40-köpfigen Orchester zu kommen.« Eine solch stattliche Anzahl an Musikern und Instrumenten finde in der Aula des Marianum jedoch keinen Platz, weshalb die Veranstaltung in die Stadthalle verlegt worden sei. Dieses sinfonische Highlight unter dem Titel »Beethoven!« ehrt den Beethoven mit dem Violinkonzert D-Dur op. 61 und dem Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73. Das Kammerorchester steht unter der Leitung des Pianisten Alfredo Perl und des Geigers Frank-Michael Erben. Beide übernehmen auch Solopartien.

Alle Konzerte der Konzertreihe beginnen jeweils um 19.30 Uhr.