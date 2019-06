Warburg (WB/ben). Seit dem Umbau des Warburger Bahnhofsgebäudes befinden sich am Eingang zur Unterführung zu den Gleisen zwei behindertengerecht ausgebaute Toiletten. Die Eigentümerin des denkmalgeschützten Gebäudes, Charlotte Gormsen, hat sie nun geschlossen. Die Einwurfschlitze der an den Türen angebrachten Münzapparate, in die Kunden für die Nutzung der Anlage einen Euro einwerfen müssen, sind zugeklebt. Viele Fahrgäste sind darüber jetzt sehr verärgert.

»Es ist einfach zu teuer, die Toiletten als öffentliches WC zu betreiben«, sagt Charlotte Gormsen. Sie führt Beseitigungskosten von Vandalismusschäden, Reinigungskosten und die Anschaffung von Verbrauchsmaterialien an. Zwar zahle die Stadt ihr aktuell einen Zuschuss von 3600 Euro jährlich, doch diese Summe reiche nicht aus, um die Anlage wirtschaftlich zu betreiben. Wer mit der Sperrung der Toiletten nicht einverstanden sei, solle sich an die Stadt oder die Bahn wenden, heißt es auf einem Zettel an der WC-Tür.

Betreiberin fordert 6000 Euro jährlich für Instandhaltung

In einem Bürgerantrag in eigener Sache fordert Charlotte Gormsen nun die Stadt auf, die Zuzahlungen auf jährlich 6000 Euro zu erhöhen. Über ihren Antrag wird in einer der nächsten Ratssitzungen beraten werden. Eine andere Lösung würde Charlotte Gormsen aber noch besser gefallen: Sie möchte, dass die Stadt die Toiletten mietet und selbst betreibt. »Mit geht es auch darum, die Investitionskosten für die Toiletten wieder reinzubekommen«, sagt sie. Die Hansestadt betreibe bereits zwei öffentliche Toiletten im Stadtgebiet. »Ich weiß nicht, warum es für die Verwaltung ein Problem sein sollte, eine weitere aufzunehmen und von einer Fachfirma reinigen zu lassen«, sagt sie.

Die Forderung, dass die Stadt Mietzins zahlen und als Betreiberin auftreten soll, nennt Bürgermeister Michael Stickeln »unzumutbar«. Bei der Umgestaltung des Bahnhofes sei mit der Eigentümerin vereinbart worden, öffentliche Toiletten einzuplanen. Die Stadt habe ihre Unterstützung zu einem angemessenen Preis zugesagt. Nun müsse nach einer gangbaren Lösung gesucht werden. Der Stadt mit einem Aushang die Bahnkunden auf den Hals zu hetzen, bezeichnet der Bürgermeister als »Unverschämtheit«.

Stickeln sieht auch die Bahn in der Pflicht, die allerdings auf die Toiletten in ihren Zügen verweise. Die Bahn sei gesetzlich nicht verpflichtet, an den Bahnhofsstationen ein eigenes WC vorzuhalten.

Eigentümerin und Stadt streiten zwar, signalisieren beide aber Gesprächsbereitschaft. Den Notstand am Bahnhof bedauert auch Charlotte Gormsen, für öffentliche Toiletten müsse aber jeder einen Beitrag leisten, betont sie.