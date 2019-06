Publikumsnah: Bestsellerautor Kaminer signierte in der Germeter Schützenhalle dutzende Bücher, die auch vor Ort am Stand von Marlies Vogler (Buchhandlung Podszun) gekauft werden konnten. 200 Besucher kamen am Dienstag zu seiner Lesung. Foto: Jürgen Vahle

Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Um ein Haar wäre der Auftritt von Wladimir Kaminer am Dienstagabend in der Schützenhalle in Warburg-Germete trotz Gluthitze ins Wasser gefallen. Der Berliner Bestsellerautor saß nach Zugverspätungen noch um 18.15 Uhr am Altenbekener Bahnhof fest. Um 19 Uhr sollte es in Germete aber losgehen.

Dass ihn Thomas Vonde, Geschäftsführer des Germeter Verkehrsvereins, dann in Windeseile mit dem Auto nach Germete chauffierte, es Kaminer sogar noch gelang, im Hotel Deele einzuchecken und er schließlich pünktlich auf der Bühne stand, wäre sicher auch eine gute Geschichte für den 51-Jährigen gewesen.

Beherzter Spurt durch die Stuhlreihen

Der hat sich zuletzt nämlich mit »Menschen in Bewegung« befasst und mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben. Und so hastete der gehetzte Autor schließlich in Germete aus seiner Umkleidekabine hinter der Theke mit einem beherzten Spurt durch die Stuhlreihen der 200 Zuschauer auf die Bühne, als wollte er dem Thema »Bewegung« und seinem bis dato bewegten Abend sichtbar Nachdruck verleihen.

Wladimir Kaminer in Germete Fotostrecke

Foto: Jürgen Vahle

Der Autor mit russischen Wurzeln hat fast vier Millionen Bücher verkauft. Seine Spezialität sind die genau Beobachtung von Menschen in verschiedenen Lebenssituationen und die humorvolle Beschreibung ihres Verhaltens. Er ist gern gesehener Gast in Talkshows und gefragter Experte, wenn es um Themen rund um Migration geht.

Warum das so ist, wurde am Dienstag in Germete schnell klar. Mit seinem deutlich erkennbaren, aber angenehmem russischen Akzent plauderte er über seine Tochter (22), die »irgendwas mit Ethno« studiert: »Da weiß keiner, was das ist!« Sein Sohn habe das Abi »mit vereinten Familienkräften« geschafft, befinde sich aber seit zwei Jahren auf einer Sinnsuche zwischen Küche und Fernseher. Womöglich werde er aber auch – wie viele andere junge Leute in Berlin nach dem Abitur – irgendwann in »Australien zwischengeparkt«: »Das Land gilt ja als sicher!«

Vom kleinen Germete aus in die große, weite Welt

Und schon ist Wladimir Kaminer dort, wo er hinwollte: Vom kleinen Germete aus unternahm er eine Reise in die große, weite Welt. Grundlage war sein Buch »Die Kreuzfahrer«. 2016 war er als »Vorleser« für drei Auftritte auf der Aida verpflichtet worden. »Aber auf dem Schiff kannst du nicht weg!« Für ihn wurde es dann »eine zweiwöchige Lese- und Diskussionsreise – hauptsächlich an der Bar auf Deck 11«, wie er freimütig zugab. Ohnehin spielt Alkohol offenbar auf Kreuzfahrten eine große Rolle. Einige Brandenburger (»Ich habe auf Kreuzfahrten mehr Brandenburger kennen gelernt als in Brandenburg«) hätten er in der Karibik so viel »Blue Curaçao« getrunken, dass sie Curaçao nicht einmal mehr erkannt hätten. Geschichten von Russen mit Goldkettchen und Nordmenschen mit Sonnencreme bis unter die Nase gab es zuhauf.

Frei von der Leber weg berichtet

Wladimir Kaminer überzeugte vor allem in den Passagen, in denen er nicht vorlas, sondern frei von der Leber weg über seine Kreuzfahrterlebnisse mit und ohne Alkohol berichtete. Da war der Bestsellerautor nah dran an den großen Kabarettisten, die Deutschland zu bieten hat.

Am Ende waren wohl die meisten Besucher, die zum Teil von weit her angereist waren, zufrieden, für die Karte 18 Euro im Vorverkauf oder 20 Euro an der Abendkasse ausgegeben zu haben. Das sei im Vergleich zu Kaminer-Auftritten in anderen Städten ein extrem günstiger Preis, wie Mitorganisator Johannes Sonntag (KÖB Germete) versichert.