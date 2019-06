Der Gottesdienst am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr in der Kirche Maria im Weinberg, Brüderkirchhof 3, Warburg, bietet Gelegenheit, Danke zu sagen für die gemeinsame Zeit und um Segen zu bitten für die neuen Wege. Ein Empfang auf dem Vorplatz der Kirche, gegebenenfalls im Kreuzgang, schließt sich an.

Evangelische Religionslehre an Schulen unterrichtet

Seit 2006 war Ute Wendorff Pfarrerin für evangelische Religionslehre an Schulen. Die Theologin, die in Nordrhein-Westfalen aufwuchs und in Marburg und Göttingen studierte, unterrichtete am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Paderborn und – seit 2008 ausschließlich – am Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg in Warburg. »Die Begegnung mit vielen Tausend Jugendlichen mit ganz unterschiedlichen Einstellungen zu Religion und Kirche war eine spannende Herausforderung. Ich gebe zu, dass mich auch die geregelten Arbeitszeiten gelockt haben. Aber ich musste bald feststellen, wie anstrengend diese volle Präsenz in den Schulstunden ist – und wie viel Arbeitszeit doch auch außerhalb des Stundenplanes anfällt. Die gute Zusammenarbeit im Kollegium habe ich sehr geschätzt. Und von manchen Erfahrungen in der Gemeinde konnte ich profitieren«, so Wendorff.

Ereignisreiche Jahre als Gemeindepfarrerin

Vor ihrem Schuldienst erlebte Ute Wendorff ereignisreiche Jahre als Gemeindepfarrerin, ab 1980 zunächst in der Kirchengemeinde Gelsenkirchen-Schalke. Hier teilte sie sich die Aufgaben bei der Versorgung einer Pfarrstelle mit ihrem Mann, Karl-Ludwig Wendorff. Das Ehepaar Wendorff war damit das erste, das sich in Westfalen auf das Experiment eines eingeschränkten Dienstes im Pfarrberuf einließ – auch mit allen Nachteilen, die damals damit verbunden waren.

1985 wurde Ute Wendorff in die dritte Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Warburg-Herlinghausen eingeführt, deren Gebiet heute Teil der Kirchengemeinde Altkreis Warburg ist. Auf Kirchenkreis-Ebene engagierte sich Ute Wendorff im Aufbau der seit 1992 bestehenden Partnerschaft zwischen dem Kirchenkreis Kusini B in Ilemera in Tansania und dem Kirchenkreis Paderborn. Viele Jahre war sie Vorsitzende des Arbeitskreises Tansania und reiste auch selbst nach Ilemera. »Die Partnerschaft hat frischen Wind in unsere Gemeinden gebracht. Es hat uns gut getan, über den Tellerrand hinaus zu blicken, und die Lebendigkeit, mit der die Tansanier musizieren und ihre Gottesdienste feiern, hat uns angesteckt«, blickt Wendorff zurück. Bis heute liegt ihr diese Partnerschaft am Herzen.

Synodalassessorin von 2002 bis 2012

Von 2000 bis 2004 war sie Mitglied der Landessynode. Synodalassessorin, also Vertreterin des Superintendenten im Kreissynodalvorstand, dem leitenden Gremium des Kirchenkreises, war Ute Wendorff von 2002 bis 2012.

»In diesem Nebenamt habe ich die ganz unterschiedlichen Gemeinden kennen gelernt, in manchen Konflikten zu vermitteln versucht und hoffentlich etwas dazu beigetragen, dass die Gemeinschaft unter den Gemeinden wächst. Es waren schwierige Zeiten, in denen Strukturveränderungen durchgesetzt werden sollten, da der Mitgliederschwund der Kirche absehbar wurde. Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende fühlten sich von den vorgeschlagenen Maßnahmen oft verletzt. Das richtige Augenmaß für das, was zu leisten möglich ist, ging oft verloren. Ich bin dankbar dafür, in der Kreissynode und der Pfarrkonferenz trotzdem so viel Solidarität erfahren zu haben«, so die Pfarrerin.

Aus Überzeugung und mit Spaß eine Radlerin

Aus Überzeugung und mit Spaß – also sowohl dienstlich als auch im Urlaub – fährt Ute Wendorff Fahrrad. Nun freut sie sich darauf, damit auch zu Freundinnen und Freunden fahren zu können, die mehrere Tagesetappen entfernt wohnen. Schwimmen, Musizieren (Blockflöte), Improvisationstheater und Wandern sind weitere Hobbys, die sie im Ruhestand pflegen wird. Am wichtigsten aber ist es ihr, mehr Zeit für die Familie samt Enkelkindern zu haben.