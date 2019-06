Höxter/Borgentreich/Karlsruhe (WB/jmg). Die Generalbundesanwaltschaft hat in Verbindung mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke zwei Männer festnehmen lassen – einer stammt aus dem Kreis Höxter. Nach WB-Informationen aus Borgentreich-Natzungen.

Einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft zufolge wurden Elmar J. (64) und Markus H. (43) festgenommen. Beide haben demnach die deutsche Staatsangehörigkeit. Des Weiteren seien die Wohnungen der beiden durchsucht worden. Bei Elmar J. könnte es sich verschiedenen Berichten zufolge um den Mann aus dem Kreis Höxter handeln. Er steht laut Generalbundesanwalt im Verdacht, » dem dringend verdächtigen Stephan E. im Jahr 2016 die spätere Tatwaffe verkauft zu haben«, heißt es. Der Kontakt zwischen beiden soll durch Markus H. hergestellt worden sein. Er soll in Kassel leben.

Stephan E. gilt aus Hauptverdächtiger im Fall Lübcke . Er hatte am Dienstag ein Geständnis abgelegt. Gegen die nun festgenommenen Männer werde die Bundesanwaltschaft eigenen Angaben zufolge den Erlass von Haftbefehlen wegen des dringenden Tatverdachts der Beihilfe zum Mord beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs beantragen.

Verdächtiger nennt Details zu Waffen

Nach Informationen von NDR, WDR und »Süddeutscher Zeitung« kam es in der Nacht zu Donnerstag zu den Durchsuchungen. Ein Sprecher der ermittelnden Sonderkommission Liemecke sagte: »Wir bestätigen, dass es an verschiedenen Orten polizeiliche Maßnahmen gegeben hat.«

Laut Medienberichten hatte E. in seinem Geständnis offengelegt, dass er über zahlreiche Waffen verfügt – neben der Tatwaffe auch über eine Pump-Gun und eine Maschinenpistole vom Typ Uzi samt Munition. Er nannte Details, wie er sich diese beschafft hat und offenbarte die Verstecke. Ermittler fanden einige Waffen demnach in einem Erddepot auf dem Gelände seines Arbeitgebers. Stephan E. arbeitete bei einem Bahnzulieferer in Kassel. Laut dem Bericht handelt es sich um fünf Waffen.

Über den aktuellen Stand der Ermittlung soll am Donnerstag gegen 12.30 Uhr informiert werden.