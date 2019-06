Von Günter Sarrazin

»Nicht nur bei schönem Wetter kommen so viele Frühschwimmer, sondern jeden Tag«, berichtet Dirkes (58), dass es bis zu 50 Personen sind. »Morgens ist es entspannt. Das Freibad hat noch eine natürliche Stille«, beschreibt Ulrich Schirbel, für den Schwimmen die schönste Sportart ist.

In der Tat ist es angenehm ruhig im Waldbad. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint von Osten her auf das Wasser. Die Spiegelung ist so hell, dass man vom Aufsichtsraum aus nur Köpfe sieht, Gesichter sind kaum zu erkennen. Das ist kein Problem. »Es ist alles gut eingespielt. In der linken Hälfte schwimmen diejenigen, die sich auch unterhalten wollen. Auf der rechten Seite sind die aktiven Bahnschwimmer, die 1000 oder mehr Meter absolvieren«, erklärt Schirbel. »Es ist alles dabei: berufstätige Leute, die anschließend zur Arbeit gehen, Studenten und Rentner«, führt der 65-Jährige aus, der wenige Meter vom Freibad entfernt wohnt.

Es sei einfach eine gute Gemeinschaft, nennt er einen weiteren Grund, warum ihm das Frühschwimmen so sehr gefällt. Mit Joachim Decker ist er vor einigen Jahren in die Frühschwimmergruppe der »Eisernen Ladies« aufgenommen worden. Einmal im Monat treffen sich zehn Frauen und zwei Männer zum Frühstück im Haus Bethlehem des HPZ.

Sport, Bewegung und Geselligkeit – auch Irmgard Prix stellt das Zusammenspiel heraus. »Ach Gott, seit ich ganz jung war«, antwortet sie auf die Frage, seit wann sie im Schwimmen aktiv ist. »Es tut gut«, sagt die 85-Jährige, die Warburgs älteste Frühschwimmerin ist. Seit zwei Jahren hat sie einen Herzschrittmacher, ihren Lieblingssport betreibt sie weiterhin und hält sich damit fit. »Ich freue mich, wenn ich ins Wasser komme. Hier fühle ich mich pudelwohl«, beschreibt Irmgard Prix, die zu den Eisernen Ladies gehört, und schwimmt weiter.

Das erfrischende Schwimmvergnügen am frühen Morgen ist auch für Georg Vieth, ehemaliger Leiter der Warburger Lauren­tiusschule, ein Gesundheitssport. Nach einem Unfall, bei dem er mehrere Knochenbrüche davongetragen hat, habe er in der Reha den Rat bekommen, zu schwimmen. »Ich bin auch im Winter im Warburger Hallenbad dabei. Ich kann es jedem nur empfehlen«, sagt der 74-Jährige.

Zu den aktiven Bahnschwimmern gehört Johannes Löseke. Der Eigentümer der Gesellschaft für Verkehrswegebau (GfV) geht seit sechs Jahren zum Frühschwimmen ins Waldbad. »Irgendwie muss man sich ja fit halten«, sagt der 50-jährige Ossendorfer, der vor dem Frühsport sogar schon gearbeitet hat. »Die Bauteams müssen eingeteilt werden«, erklärt er und fährt nach dem Schwimmen wieder zur Arbeit. 2000 Meter ist er gekrault »Es ist eine schöne Atmosphäre hier«, ergänzt der Familienvater.

Tobias Grone ist zum ersten Mal dabei. »Das Wasser ist morgens klarer und frischer«, sagt der 46-Jährige. »Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Frühschwimmer sind«, merkt der Warburger an. Er kann sich vorstellen, öfter zu kommen.

Einmal pro Woche geht der Germeter Stefan Waldeier vor der Arbeit zum Frühschwimmen. »Es ist ein guter Ausgleich zum Bürojob«, sagt der ehemalige Fußballer, der sich auch mit Radsport fit hält. Seit sechs Jahren komme er zum Frühschwimmen und lege 1000 Meter im Kraulstil zurück.

Schwimmmeistergehilfe Rainer Dirkes war bereits um 5.50 Uhr im Waldbad, um Vorarbeiten zu erledigen, wie die Spülung der Filter in Gang zu setzen, die Springgrube abzusaugen und den Beckenumgang zu säubern. »Man kennt sich, man grüßt sich. Es sind verschiedene Generationen dabei. Vom 21-jährigen Studenten Manuel Glade bis zur 85-jährigen Irmgard Prix. Auch in hohem Alter kann man schwimmen«, betont er.

»Unsere Frühschwimmer sind eine gut harmonierende Gemeinschaft«, stellt Rainer Dirkes heraus. Sie gehen zufrieden aus dem Waldbad und kommen am nächsten Morgen wieder. Zehn Minuten bevor das Tor geöffnet wird, stehen sie bereits davor.