Freuen sich auf das »Abenteuer Warburg«: das Hotelier-Ehepaar Marlene und Frank Sievers. In Höxter führen sie in bereits dritter Generation das Vier-Sterne-Ringhotel »Niedersachsen«. Jetzt wollen sie in der Hansestadt Fuß fassen. Foto: Timo Gemmeke

Von Timo Gemmeke

Warburg (WB). Mit dem »Zeitgeist« soll bis Mitte 2020 Warburgs bisher größtes Hotel in der Kernstadt entstehen. Nicht nur beim Design ist der Name Programm, versprechen die Betreiber.

»Wir haben uns für Warburg entschieden, weil die Rahmenbedingungen einfach passen«, sagt Frank Sievers. Der Hotelier, der gemeinsam mit seiner Frau Marlene in bereits dritter Generation das Vier-Sterne-Ringhotel »Niedersachsen« in Höxter führt, will jetzt auch in der Hansestadt Fuß fassen. »Der Standort ist super, die Infrastruktur auch, und die Stadt unterstützt uns. Was will man mehr?«

Grundsteinlegung »in drei bis vier Wochen«

»Zeitgeist« soll das Hotel heißen, für das gerade am Schützenplatz die Bagger rollen. »Mit dem Aushub wollen wir bis zur nächsten Woche fertig sein«, sagt Sievers. Nach einer symbolischen Grundsteinlegung »in drei bis vier Wochen« sollen die Arbeiten am Rohbau beginnen. Der wiederum soll spätestens im November stehen. »Um bis Juni bezugsfertig zu sein, wollen wir über den Winter den Innenausbau erledigen«, kalkuliert Sievers. Und dabei soll der Name des Hotels Programm sein.

»Wir setzen im gesamten Gebäude auf Industrie-Design«, erklärt der Hotelier. Betonflächen sollen Betonflächen bleiben, Deckenverkleidungen auch mal ausgespart werden, »eben da, wo es passt«. Unterstützt wird das Ehepaar Sievers bei der Gestaltung von Künstlerin Gisela Richter aus dem Breisgau, die seit mehr als zehn Jahren für Hotels und Touristik-Clubs aktiv ist. »Wir wollen eine Mischung aus einem modernem Design und Gemütlichkeit.«

57 Zimmer auf drei Etagen

Modern und gemütlich sollen auch die insgesamt 57 Zimmer sein, die das »Zeitgeist« auf drei Etagen fassen wird. 45 davon sind Doppelzimmer, zwölf komplett barrierefrei. Ein Fahrstuhl verbindet die Etagen, ein zweiter könne bei Bedarf in den Bestand installiert werden, so Sievers. »Generell wollen wir bei dem Projekt flexibel sein. Und immer schauen: Was wollen die Gäste?«

Deswegen wollen die Betreiber den Schwerpunkt auch vorerst auf das Hotel statt auf die Gastronomie legen. »Es gibt in Warburg viele Restaurants, denen wir nicht in die Quere kommen wollen«, sagt Frank Sievers. »Frühstücken soll immer möglich sein, auch mal eine kleine warme Mahlzeit am Abend. Aber Gäste sollen auch das Angebot vor Ort nutzen.«

20 bis 25 Mitarbeiter kümmern sich im »Zeitgeist« um Gäste

Etwa 20 bis 25 Mitarbeiter, darunter ein Auszubildender, sollen sich im »Zeitgeist« um die Gäste kümmern. »Wir werden auch Personal aus Höxter hier beschäftigen, um erst mal ein gutes Team aufzubauen«, so Sievers. Trotzdem suche man auch nach neuen Mitarbeitern für den Warburger Standort. »Wir brauchen Allrounder, die an der Rezeption arbeiten, aber auch mal einen Kaffee servieren können«, sagt Sievers. Das seien heutzutage eben die »Ansprüche an ein modernes Hotel«.

Teil dieser Ansprüche ist auch die technische Ausstattung im Hotel. Ein fast komplett automatischer Check-In soll die Anmeldung vereinfachen und den Aufenthalt entspannter machen. »Das sind moderne Standards der großen Hotels, die wir auch in Warburg etablieren wollen«, erklärt Sievers.

Fast komplett automatischer Check-In

Dass diese Standards viel Geld kosten, weiß auch das Hotelier-Ehepaar. »Wir investieren in Warburg mehr als vier Millionen Euro«, so Sievers. Wie hoch die Kosten am Ende genau ausfallen werden, sei bei so einem Projekt schwer zu sagen. Sievers: »Das ist viel Geld – aber wir sehen genauso viel Potenzial in Warburg.«