Warburg (WB). Raumausstatter Michael Wolf aus der Warburger Sternstraße will sein Wohn- und Geschäftshaus baulich neu ordnen. Das geht aus einer Vorlage für den nächsten Bauausschuss hervor, der am Dienstag, 2. Juli, um 17 Uhr im Behördenhaus an der Bahnhofstraße tagt. Um diese Planung realisieren zu können, will der Handwerker einen vier Meter breiten Streifen des städtischen Parkplatzes erwerben.