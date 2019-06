178 Teilnehmer haben bei der 23. Diemel-Börde-Tour in Warburg kräftig in die Pedalen getreten. Foto: Verena Schäfers-Michels

Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Herrliches Wetter hat am Samstagmorgen die 178 Teilnehmer der 23. Diemel-Börde-Tour in Warburg erwartet: 18 Grad, Sonnenschein. Vier Strecken zwischen 42 und 151 Kilometern Länge mit bis zu 1600 Höhenmetern standen zur Auswahl. Dabei war die Dreifachturnhalle in Warburg sowohl Start als auch Ziel.