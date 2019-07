Das Goldmund Quartett – Florian Schötz (Violine), Pinchas Adt (Violine), Christoph Vandory (Viola) und Raphael Paratore (Violoncello) ­– tritt in der Warburger Altstadtkirche auf .

Warburg (WB). Sie sind international prämiert, spielen in den großen Konzertsälen der Welt und begeistern Publikum und Fachpresse gleichermaßen: Am Sonntag, 7. Juli, sind Florian Schötz, Pinchas Adt, Christoph Vandory und Raphael Paratore, besser bekannt als Goldmund Quartett, in der Warburger Altstadtkirche St. Marien zu Gast.