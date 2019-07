Warburg (vah). Rechtsanwältin Heidi C. Wilde von der Paderborner Kanzlei Dr. Zacharias droht der Stadt Warburg, Schadenersatzansprüche gegen sie geltend zu machen. Es geht um das Pennig-Haus an der Marktstraße, das die Inhaberin, eine Immobiliengesellschaft aus Salzkotten, gerne abreißen würde. Sie will an dem Standort neue Wohnungen errichten.