Das Gericht sah es damals als erwiesen an, dass er eine zum Tatzeitpunkt 16-jährige Fahrschülerin sexuell missbraucht hat. Daraufhin wurde er zunächst rechtskräftig verurteilt. Im Nachgang entzog ihm der Kreis Höxter als Aufsichtsbehörde aber auch noch die Fahrlehrererlaubnis.

Dagegen will der Verurteilte jetzt am Verwaltungsgericht Minden vorgehen und fordert von der Kreisverwaltung seien »Arbeitserlaubnis« zurück. Die Verhandlung findet am Montag, 8. Juli, um 11.30 Uhr in Minden statt.