Am Habichtstal kann bald gebaut werden. Foto: Jürgen Vahle

Calenberg (WB). Das Baugebiet »Am Wormelner Berg III« in Calenberg wird erweitert. Das hat der Bauausschuss am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Geplant sind dort im Anschluss an die bereits vorhandene Bebauung und mit Blick auf die Burg sechs neue städtische Bauplätze. Die Fläche könnte perspektivisch auch noch erweitert werden.