Warburg (WB). Am 20. Juli 1944 scheiterte das Attentat auf Adolf Hitler. Ein Gruppe Widerstandskämpfer wollte durch einen Bombenanschlag die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Deutschland beenden.

Zum engen Kreis dieser Widerstandsbewegung gehörte Josef Wirmer, der seine Jugend in Warburg und seine Schulzeit im Gymnasium Marianum verbracht hat, dessen Direktor sein Vater von 1906 bis 1927 war. Wirmer wurde nach dem missglückten Attentat verhaftet und am 8. September 1944 in Berlin hingerichtet.

75 Jahre sind die schrecklichen Ereignisse her. Seit vielen Jahren gedenken die Warburger am 20. Juli dem Widerstandskämpfer. So auch diesmal. Beginn der Feierstunde ist um 11 Uhr in der Aula des Gymnasiums Marianum. Bürgermeister Michael Stickeln wird die Gäste begrüßen, Monsignore Uwe Wischkony, Direktor der Landvolkshochschule Hardehausen, hält die Festrede.

Gymnasiast Sebastian Braunst wird die Feier musikalisch umrahmen. An der Gedächtnisleuchte am Brüderkirchhof wird im Anschluss ein Kranz niedergelegt. Bürgermeister Michael Stickeln lädt die Warburger Bevölkerung ausdrücklich zur Teilnahme ein.