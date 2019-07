Eine Umleitung entlang der B 7 und der L 3210 über Ersen soll ausgeschildert werden, teilt der Kreis Höxter mit. Im Zuge der Arbeiten wird der Abschnitt der K 24 von fünf auf sechs Meter verbreitert und frostsicher ausgebaut. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf etwa 1,2 Millionen Euro, rund 75 Prozent davon werden durch das Land gefördert.

Der Busverkehr in Herlinghausen wird während der Sperrung aufrechterhalten, die drei Haltestellen »Erser Straße«, »Mitte« und »Feuerwehr« können jedoch nicht angefahren werden. Deshalb wird eine Ersatzhaltestelle am Friedhof »Ecke Clasenberg/Kirchberg« eingerichtet. In den Ferien fährt zudem eine Sonderbuslinie. Die Fahrtzeiten hierfür werden an der Ersatzhaltestelle ausgehängt.

Der Ausbau der K 24 soll voraussichtlich bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Der Kreis Höxter bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Behinderungen während der Bauzeit.