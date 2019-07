Sorgt sprichwörtlich für ein »Buntes Warburg«: der elfjährige Leif hilft beim Dekorieren des Marktplatzes am Freitagabend mit. Er hat sich auch im Voraus in der Planungsgruppe »Deko« engagiert, die das Drumherum des Festes bunt gestaltet. Foto: Timo Gemmeke

Von Ralf Benner

Am Freitagmorgen haben Beschäftigte der Stadt Hofgeismar die sieben mal neun Meter große Bühne auf der Westseite des Warburger Neustadtmarktes, mit der Rückseite zum Vodafone-Shop, aufgebaut. »Die Dornröschenstadt hat ihre Bühne für das Fest kostenlos zur Verfügung gestellt und auch gleich den Aufbau übernommen«, ist Rainer Mues begeistert.

30 Stände und mehrere Bühnen in der Neustadt

Am Freitagnachmittag sowie am Samstagmorgen wurden dann die kleineren Bühnen errichtet, die Auftrittsorte in der Neustadt sukzessive mit Technik bestückt. 60 Helfer arbeiteten an beiden Tagen auf Hochtouren, um die etwa 30 Stände rund um die Neustadtkirche, entlang der Kalandstraße sowie auf der Hauptstraße zwischen Vereinigter Volksbank und Marktplatz aufzustellen. Ein sportliches Programm, die Zeit drängte, denn für Samstag um Punkt 9 Uhr war die Abnahme der Aufbauten durch Ordnungsbehörden und Polizei angesetzt.

Mögliche Ausschreitungen befürchtet Rainer Muss nicht: »Wir sind auf alles gut vorbereitet, gehen ganz professionell damit um.« Das Aktionsbündnis stellt an beiden Tagen ein Team von Ordnern, darunter auch professionelle Kräfte aus dem Bereich Personenschutz, die am Neustadtmarktplatz für Sicherheit sorgen sollen.

Veranstalter hoffen auf friedlichen Verlauf

»Wenn es kracht, dann am Schützenplatz, sollten Antifa-Demonstranten dort auf AfD-Anhänger stoßen«, glaubt Mues. Dem Vernehmen nach stehen Baufahrzeuge der Stadt Warburg in den Nebenstraßen bereit, um die gesamte Innenstadt schnell abriegeln zu können, sollte es zu schweren Krawallen kommen. Doch daran wollen weder die Aktiven von »Buntes Warburg« noch Hansestadt oder Polizei glauben.

Er rechne nicht damit, dass es zu Ausschreitungen kommt, wenn der Demonstrationszug der Antifa mit wehenden Fahnen gegen Samstagmittag auch durch die Hauptstraße und am Marktplatz vorbeiziehen wird, sagt der Leiter der Lenkungsgruppe, bei der alle Organisationsfäden für das Kulturfest zusammenlaufen. »Die Demo in Höxter vor ein paar Wochen verlief schließlich auch friedlich«, ist Rainer Mues zuversichtlich.

Polizei nach WB-Informationen mit zwei Hundertschaften vor Ort

Nach Informationen des WESTFALEN-BLATTES werden die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei – nach inoffiziellen Angaben sind es zwei Hundertschaften aus dem Ruhrgebiet, die im PZ Quartier beziehen – die Demonstranten am Warburger Bahnhof nicht nur in Empfang nehmen, sondern sie auch durch die Stadt eskortieren. Parallel zum Demonstrationszug begleiten sie die Antifa auch durch die Neustadt. Die Beamten würden dazu die Unterstraße und die Sternstraße nutzen, um bei Krawallen entlang der Hauptstraße schnell eingreifen zu können, so ist zu hören. Offiziell bestätigt werden diese Angaben aus »einsatztaktischen Gründen« von der Polizei nicht. Die Einsatzleitung der Polizei soll in Paderborn sein.

Die BI Lebenswertes Bördeland und Diemeltal wird das zweitägige Kulturfest – vermutlich die größte Veranstaltung in der Hansestadt nach »WDR 2 für eine Stadt« im Jahr 2011 – von zwei Fotografen dokumentieren lassen. Gezeigt werden sollen diese Aufnahmen dann zur Feier des 30-jährigen Bestehens der BI.

Dieser runde Geburtstag wird von Samstag, 3. August, an mit gleich zwei Ausstellungen im Museum im »Stern« gewürdigt: einer großen Schau zur Geschichte der Bürgerinitiative und einer kleineren in der Galerie, in der sich alles um das zweitägige »Bunte Warburg« drehen wird.

Aus diesem Anlass wird dann auch die Sternstraße vom Café Blome bis zum Corvinushaus für einen Markt gesperrt, auf dem Direktvermarkter ihre Waren feilbieten. »Zugleich wollen wir uns an diesem Tag mit einem Fest bei allen Helfern für ihre großartige Unterstützung vor und an diesem Wochenende bedanken«, sagt Rainer Mues.

