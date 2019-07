Warburg (WB/vah). Der Samstag in Warburg beginnt mit strahlendem Sonnenschein, Spannung liegt in der Luft. Überall sind Polizisten postiert: An den Kreuzungen, auf den Parkplätzen, kleine Gruppen von Beamten patrouillieren durch die Stadt.

Die Alternative für Deutschland (AfD) richtet ihren Landesparteitag in der Warburger Stadthalle aus. Zeitgleich feiern viele Warburger Vereine, Institutionen und Gruppen ein zweitägiges Fest mit dem Titel »Buntes Warburg« in der Innenstadt. 16 Stunden Kabarett, Musik und gute Laune auf vier Bühnen werden geboten. Ein Kulturmarathon, den es so in Warburg wohl noch nicht gegeben hat.

Das bunte Kulturprogramm steht. Foto: Jürgen Vahle

Gegen 10.30 Uhr hat sich der Demonstrationszug der Antifa auf den Weg durch die Stadt gemacht. Darin haben Sicherheitsexperten im Vorfeld das größte Gefahrenpotenzial gesehen. Allerdings war die Sorge wohl unbegründet. Es sind weit wenige als 100 Teilnehmer. Beobachter vor Ort gehen von weniger als 70 Personen aus. Auf jeden Demonstrationsteilnehmer kommt mindestens ein Polizist. Vor dem Start des Demonstrationszuges gab es am Bahnhof zwei Reden. Die Themen waren so bunt wie die Teilnehmerschar: Seenotrettung und die Rolle Italiens in der Flüchtlingsfrage wurden thematisiert.

Der Zug der Antifa wird spätestens gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Stadthalle erwartet. Dort sind Zäune aufgestellt, die die Demonstranten und die AfD trennen. Um 12 Uhr beginnt auch das Programm beim Kulturfest in der Innenstadt.