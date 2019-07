Warburg (dpa). Die AfD in Nordrhein-Westfalen steht vor einer Zerreißprobe. Der Landesvorsitzende Helmut Seifen hat den Anhängern des rechtsnationalen »Flügels« um den Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke vorgeworfen, die Partei in NRW und bundesweit zu unterwandern und zu spalten. In entscheidenden politischen Fragen handelten Höckes »willfährige Werkzeuge« nicht im Interesse des Landesverbandes, sagte Seifen beim Sonderparteitag der Landes-AfD am Samstag in Warburg .