Warburg (WB/ben). Entgegen der Anmeldung hat die Partei AfD den Landesparteitag in der Stadthalle Warburg bereits am Samstagabend beendet.

Die Veranstaltung wird am Sonntag nicht fortgeführt. Mit den angekündigten Behinderungen im Umfeld der Stadthalle sei nicht mehr zu rechnen, teilt die Polizei am späten Samstagabend mit. Sie hat bereits am Samstagabend damit begonnen, die Absperrungen an der Stadthalle abzuräumen.

»Die AfD ist weg, die Polizei hat Feierabend, aber unser Fest geht am Sonntag wie geplant weiter«, sagt Rainer Mues, Sprecher des Aktionsbündnisses »Buntes Warburg«, dem WESTFALEN-BLATT.