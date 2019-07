Warburg (WB/vah). Die Alternative für Deutschland (AfD) hat am Samstagabend im Streit ihren Landesparteitag in Warburg abgebrochen. Für die Organisatoren des Kulturfestes »Buntes Warburg« aber kein Grund, den zweiten Veranstaltungstag am Neustadtmarktplatz ausfallen zu lassen.

Bis 19 Uhr wartet auf die Besucher in der Innenstadt viel Musik, Tanz und Kleinkunst – und zwar unter freiem Himmel und ohne Eintritt. Am Samstagabend waren es etwa 700 Besucher, die sich zu Kabarett und Musik in Warburg getroffen haben. Über den ganzen Tag verteilt waren es nach Einschätzung der Organisatoren allein am Samstag etwa 2500 Besucher.

Programm gibt es heute an drei Stellen. Das meiste los ist auf der zentralen Bühne am Neustadtmarkt. Auch auf der Bühne Kalandstraße (vor der ehemaligen Hirsch-Apotheke) und auf der Fläche bei Wilke-Moden wird etwas geboten. Dort tritt um 16 Uhr Erzählkünstlerin Kirsten Stein auf.

Beim »Bunten Fest« gibt es ein buntes Programm. Foto: Vahle Beim »Bunten Fest« gibt es ein buntes Programm. Foto: Vahle

Entspannt hat der Tag begonnen – und zwar mit Tai Chi. Zwar sind noch nicht so viele Besucher da, aber denen, die mitgemacht haben, hat es ganz offenbar gefallen.