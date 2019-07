Warburg (WB/sis). Konrad Czech ist ein echtes Mathe-Genie. Bereits seit der Grundschulzeit gewinnt der Schüler aus Scherfede einen Mathematik-Wettbewerb nach dem anderen. »Er sahnt regelmäßig ab, sei es beim Bundeswettbewerb Mathematik, beim Känguru-Wettbewerb oder der Mathematikolympiade«, freut sich Monika Pecher, Mathe-Lehrerin am Gymnasium Marianum.

Sein jüngster Erfolg: Beim Bundeswettbewerb Mathematik hat der 16-Jährige im Juni in der ersten Runde den ersten Preis gewonnen und sich für die zweite Runde qualifiziert. Monika Pecher unterrichtet den EF-Schüler (Jahrgangsstufe 10) seit einem Jahr in Mathematik und freut sich mit ihm über die Erfolge: »Talente muss man fördern.

Ein Mentor betreut das Genie

40 Teilnehmer aus NRW haben an dem Bundeswettbewerb teilgenommen, drei von ihnen haben einen ersten Preis gewonnen. Einer von ihnen ist Konrad.« In der ersten Hausaufgaben-Runde des Wettbewerbs werde nicht nach Jahrgangsstufen unterschieden. »Die zweite Runde beinhaltet Aufgaben, die kann ich auch nicht mehr lösen«, gibt Lehrerin Monika Pecher zu.

Mathematik ist Konrads Leidenschaft – auch außerhalb der Schule. Zweimal im Jahr nimmt er an Seminaren von »Jugend trainiert Mathe« teil. Einmal pro Monat erhält er knifflige Aufgaben, die es zu lösen gilt. Ein Mentor betreut das Mathe-Genie aus Scherfede.

Beide Eltern sind Lehrer

Das Talent scheint wohl in der Familie zu liegen. Beide Eltern sind Lehrer, Konrads Mutter unterrichtet auch Mathematik. Der Schüler des Marianums hat drei jüngere Geschwister. »Meine Schwester ist 14 Jahre, sie hat es nicht so mit Mathe. Ihr helfe ich ab und zu.« Konrads neunjähriger Bruder nimmt aber bereits an Mathematik-Wettbewerben teil. Der jüngste Bruder ist erst drei Jahre alt.

Was Konrad mal studieren möchte? »Mathematik!«