Es soll ein besonderes Wohngebiet werden, das von der Caritas Wohnen gGmbH Paderborn und der Stadt Warburg unter dem Dach des Programms »Regionale 2022« gemeinsam entwickelt wird. Familien sollen dort quasi Tür an Tür mit den Bewohnern des Heilpädagogischen Zentrums und anderer Nachbarn mit Handicap leben. Unterstützt wird der Prozess von einem Büro aus Münster.

Münsteraner Büro erarbeitet Vorschläge

Die Planungen sind noch in den Kinderschuhen. Am Montag gab es ein Treffen von Verantwortlichen des Stadt, der Caritas Wohnen gGmbH, interessierten Bürgern und Heimbewohnern, um weitere Eckpunkte in der Entwicklung des neuen Stadtteils auszuloten. Wie kann das Wohngebiet am Reißbrett entwickelt, ökologisch gestaltet, wirtschaftlich betrieben und verkehrstechnisch erschlossen werden? Diese Punkte standen im Mittelpunkt. Ein solcher Bürgerdialog ist übrigens Voraussetzung dafür, dass die Laurentiushöhe Fördergelder erhält.

Aus dem Vorschlägen und Anregungen wird das Münsteraner Büro »Planinvent« um den Geowissenschaftler Dr. Frank Bröckling nun konkrete Vorschläge erarbeiten, wie die Laurentiushöhe realisiert werden kann. Bürgermeister Michael Stickeln geht davon aus, dass die Planungen bis 2022 so weit vorangetrieben worden sind, dass die Arbeiten im neuen Stadtquartier anlaufen können. Das schließt sich dann an die Uhlenbreite 3 und das noch zu erschließende Baugebiet Uhlenbreite 4 an.

Erschließung in vier bis fünf Jahren möglich

Michael Stickeln rechnet damit, dass die bislang für die Uhlenbreite 4 vorgesehene Fläche zwischen B7 und B252 – wenn alles nach Plan läuft – in vier bis fünf Jahren erschlossen werden könnte. Die Stadt wolle mit der Laurentiushöhe aber auch mit der weiteren Planung im Gebiet Uhlenbreite dafür sorgen, dass die in Warburg sehr hohe Nachfrage nach städtischen Bauplätzen befriedigt werden kann.

Doch bis dahin sind noch viele Detailfragen zu klären – beispielsweise die Frage, wie die neuen Bauplätze verkehrlich erschlossen werden. Eines verspricht Stickeln schon heute: »Egal, woher die Autos fahren werden. Garantiert nicht durch die ohnehin schon stark belastete Mozartstraße.« Da steht die Politik bei den Bewohnern der Uhlenbreite schon heute im Wort, sagt Stickeln.