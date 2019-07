Die obere Hauptstraße kann in Zukunft ganztägig mit dem Auto befahren werden. Die Sperrung am Nachmittag wird auch nach Abschluss der Arbeiten zum barrierefreien Ausbau nicht wieder eingeführt, hat der Rat am Abend entschieden. Foto: Jürgen Vahle

Von Jürgen Vahle

CDU-Fraktionschef Willi Vonde machte in der Sitzung am Abend im Scherfeder Hammerhof deutlich, dass mit dieser Entscheidung dem Wunsch der Kaufleute Rechnung getragen werde.

Die »Warburger Hanse« hatte noch kurz vor der Sitzung ein Unterschriftenliste an Bürgermeister Michael Stickeln geschickt. 26 von 28 Kaufleuten aus diesem Abschnitt der Innenstadt votierten dafür, die Straße dauerhaft und ganztägig zu öffnen.

25 Parkplätze mehr

Der Vorstand der Werbegemeinschaft (neuerdings »Warburger Hanse«) machte in dem Schreiben deutlich, dass es durch die lange Bauphase für die barrierefreien Umgestaltung zu deutlichen Kundenabwanderungen gekommen sei. Außerdem sei der Einzelhandel in Städten wie Warburg mittlerweile darauf angewiesen, dass Kunden nah an den Geschäften parken könnten. Durch eine Sperrung der oberen Hauptstraße fielen am Nachmittag zudem bis zu 25 Parkplätze weg.

»Eine Kleinstadt wie Warburg muss autofreundlich sein«, schreibt die »Hanse« weiter. »Die Kunden lassen sich eben nicht zum Idealismus erziehen.«

Die »Hanse« führte weiter aus, dass die vor der Umgestaltung der Stadt nachmittags gesperrte Hauptstraße auch kein Potential für Außengastronomie habe. Eine Sperrung sei vor diesem Hintergrund nicht sinnvoll. Die Kaufleute plädieren eher dafür, den Marktplatz wieder für ein Café zu erschließen.

»Der Kunde läuft nicht gerne«

Willi Vonde (CDU) unterstützte den Antrag der Kaufleute. Die Situation des Einzelhandels verschärfe sich immer mehr. »Die Sperrung aufzuheben, bringt nachmittags einfach mehr Leben in die Stadt«, sagte der CDU-Fraktionschef. Das sei in den vergangenen Bau-Monaten sehr gut zu beobachten gewesen.

Dem folgten auch Rudi Ryll (FDP) und Wolfgang Gumm (BU): »Der Kunde läuft nicht gerne, und ohne einen Parkplatz läuft er weg«, sagte Gumm, der auch eine weitere Bürgerbefragung in dieser Frage anregte.

Eric Volmert (SPD) verwies hingegen auf einen Ratsbeschluss, der seinerzeit auf der Grundlage einer Bürgerbefragung gefällt worden sei. Eine Sperrung am Nachmittag »ist ein guter Kompromiss zwischen Fußgängerzone und freier Durchfahrt«, sagte er – und lehnte mit seinen Fraktionskollegen den CDU-Vorstoß ab.

Grüne votieren dagegen

Doris Hauck (Grüne) verwies auf viele Gespräche und einen Wunschbaum, der am Wochenende beim Kulturfest »Buntes Warburg« aufgestellt worden sei. Darin hätten sich viele junge Familien eine autofreie Innenstadt und mehr Platz zum Leben gewünscht. »Wenn die Leute mit dem Auto bis ins Geschäft fahren, kaufen sie trotzdem nicht mehr«, sagte sie. Auch die Grünen lehnten die Freigabe daher ab.

Kommentar

albschwanger geht nicht, sagt der Volksmund. Das trifft mit Fug und Recht auch auf die Situation in der oberen Hauptstraße zu. So richtig verinnerlicht haben die Warburger diese Teilzeit-Fußgängerzone ohnehin nie, und Besucher erst recht nicht. Die zeitliche Regelung hat viele verwirrt und dem Absperrpoller manche Beule eingebracht. Jetzt ist eine eindeutige Regelung geschaffen worden, die so den Gegebenheiten und auch ein wenig dem Zeitgeist entspricht. Durch den barrierefreien Ausbau hat die Hauptstraße zwischen der Parfümerie Kohlschein und dem Stadtkrug ein sehr geräuscharmes Pflaster erhalten, so dass die Belastung für die Anlieger deutlich erträglicher als vor dem Umbau ist. Die Anlieger der Unterstraße wird es freuen, die zuletzt in den Nachmittagsstunden stets den ganzen Verkehr abbekommen haben. Und deren Wohnzimmer liegen in der Regel direkt an der Straße, während sich in der Hauptstraße nahezu ausschließlich Ladenlokale im Erdgeschoss befinden. Jürgen Vahle