Warburg (WB/sis). Entspannt regional einkaufen, das können die Besucher des nächsten Feierabendmarktes auf dem Altstadt-Marktplatz. So viele Aussteller wie noch nie beteiligen sich am Mittwoch, 10. Juli, an dem Marktgeschehen.

17 Händler und Akteure präsentieren zwischen 16 und 20 Uhr sich und ihre Produkte. Die Aussteller laden zum Bummeln, Essen, Probieren und zum regionalen Einkauf von Obst, Gemüse, Brot, Eiern, Käse, Wurst und vielem mehr ein.

Neben den Händlern des regulären Mittwochs-Wochenmarktes in der Altstadt stellen viele weitere Aussteller aus der Region ihr Angebot vor. Ein Geschirrmobil sorgt dafür, dass vor Ort gegessen und getrunken werden kann – ohne Müll zu produzieren. Auch der Einkauf an den Ständen kann in Mehrweg-Behältern und Taschen transportiert werden. »Wer sich keine eigene Tasche mitgebracht hat, kann seinen Einkauf trotzdem umweltfreundlich nach Hause bringen«, sagt Vera Prenzel vom Projekt »Warburg isst«. Baumwolltaschen gibt es am Stand der Stadt Warburg in Kooperation mit der Warburger Hanse. Musikalisch begleiten Schüler und Lehrer der Freien Musikschule den Markt.

Wer mehr über klimafreundliche Alltagshandlungen erfahren möchte, kann beim Feierabend-Quiz am Stand der Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland Diemeltal mitmachen und dabei tolle regionale Preise gewinnen. Am Stand der Landfrauen lernen die Besucher, wie man clever den »Mehrweg« geht.

Zum Angebot gehört auch dieses Mal die »Warburg isst«-Brotzeit. Vera Prenzel: »Ganz individuell können sich die Besucher an den verschiedenen Ständen eine Brotzeit zusammenstellen. Wer möchte, nutzt hierfür ein »Warburg isst-Brettchen.«

Nachhaltig können die Besucher ihren Durst am Stand der Bürgerinitiative löschen. An der Wassersprudel-Station können die Marktbesucher Leitungswasser trinken. Dies sei eine der einfachsten Möglichkeiten, Verpackungsmüll und den Transport von Flaschen zu vermeiden.

Die Aussteller

Folgende Aussteller sind beim Feierabendmarkt mit dabei: Bäckerei Henke aus Hohenwepel, Baumhecker vom Ku-h-lturstall aus Germete, Bines Food Catering aus Bühne, Biohof Jacobi aus Körbecke, Biolandhof Engemann aus Eissen, Bördebüffel Rinderzucht Lohmüller aus Lütgeneder, Diakonie Paderborn-Höxter aus Warburg, Fair-Welt-Laden aus Warburg, Hansestadt Warburg und Warburger Hanse, Imkerverein aus Warburg, Kuhlke aus Warburg, Landfleischerei Ellermann aus Haueda, Landfrauen aus Warburg, Laurentiusschule aus Warburg, Musikcafé Zur Tenne aus Warburg, Restaurant Frühauf aus Warburg sowie der Verein Zweite Heimat aus Warburg.