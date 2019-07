Warburg (WB). Christoph Dolle (42) ist am Dienstagabend als Warburger Ratsherr verabschiedet worden. Zehn Jahre hatte er für die Sozialdemokraten im Stadtparlament Politik gemacht. Dolle ist seit einiger Zeit Beigeordneter in Blomberg und hat sein Mandat aus beruflichen Gründen zum 31. Mai niedergelegt.

Bei der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause wurde Dolle, der als Zuschauer im Raum des Hammerhofes saß, noch einmal offiziell verabschiedet. Bürgermeister Michael Stickeln dankte dem Vater einer Tochter, der 2009 auch für das Europaparlament kandidiert hatte, für seine Arbeit. Er schätze an ihm seine ruhige, seriöse und fachlich fundierte Arbeit, machte Stickeln deutlich.

2009 Kandidatur für das Europaparlament

Der Ossendorfer Christoph Dolle war seit 2009 nicht nur Ratsmitglied, sondern hatte auch im Haupt- und Finanz-, Rechnungsprüfungs-, Jugend- und Sportausschuss sowie im Verwaltungsrat der KUW und in den Bezirksausschüssen Ossendorf und Scherfede mitgearbeitet. Für seine geleistete Arbeit verlieh im Michael Stickeln die Silberne Verdienstnadel der Stadt.

Nachfolger im Rat ist Ronald Knop

Dolle wies darauf hin, dass er gerne Ratsmitglied gewesen sei, auch wenn die Arbeit nicht immer »vergnügenssteuerpflichtig« gewesen sei. Und er warnte die Ratsmitglieder: »Wir haben am Wochenende gesehen, was uns blüht, wenn wir nicht an der Demokratie arbeiten«, sagte er mit Blick auf den abgebrochenen AfD-Landesparteitag in Warburg.

Dolles Nachfolger im Rat ist Ronald Knop, der am Dienstag vereidigt wurde. Der 60-jährige Sozialdemokrat aus Hohenwepel ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Vor seiner Pensionierung war er als Postbeamter in Warburg im Zustelldienst tätig. Der gebürtige Bochumer lebt seit 1982 in Hohenwepel und ist bereits seit 16 Jahren in verschiedenen Gremien in der Stadt für die SPD tätig – so im Jagd- und Forstausschuss sowie im Hohenwepeler Ortsbeirat.