Warburg (WB). Markus Güthoff hat beim Königschießen in Warburg-Dössel am Samstag zu vorgerückter Stunde die Königswürde errungen – und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters Josef Güthoff, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Walburga vor 25 die Dösseler Schützen regierte.