Das Goldmund-Quartett hat in der Warburger Altstadtkirche St. Marien ein Konzert der Extraklasse gegeben. Foto: Gregor Hohenberg

Warburg (WB). Standing Ovations in der Altstadtkirche: Nur selten gibt es musikalisch derart beglückende Momente, wie sie das Warburger Publikum am vergangenen Sonntag beim Konzert des Goldmund-Quartetts in der beeindruckenden Atmosphäre der gotischen Kirche erleben konnte.